Sofie werkt met haar man: ’Moeilijk om werk en privé gescheiden te houden’

„Jorrit en ik kennen elkaar al sinds de basisschool. We gingen destijds niet veel met elkaar om. Toen we 18 jaar waren, kwamen we elkaar weer tegen in Batavia Stad en sloeg de vonk pas echt over. We werkten daar allebei in een andere winkel en zijn vervolgens gaan daten. Toen we gingen samenwonen kwam Jorrit met het idee om een kookwebsite te maken. Zo konden we met onze moeders delen wat we elke dag kookten. Vanaf dag één hebben we iedere dag wel iets online gezet. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot iets groots. Ik ben, nadat ik was gestopt met mijn studie, fulltime voor Lekker en Simpel gaan werken. Jorrit heeft na zijn studie nog een tijdje gewerkt, maar is uiteindelijk ook gestopt om fulltime te werken voor onze website.

Werken en koken

Doordat we samen werken, is het moeilijk om werk en privé gescheiden te houden. Soms praten we ’s avonds op de bank nog steeds over werk. Ook voelt ons werkrelatie vaak minder zakelijk aan, omdat wij nou eenmaal partners zijn. Toch bevalt het ons heel goed. We hebben niet snel ruzie en kunnen alles tegen elkaar zeggen.

Onze dagen bestaan voornamelijk uit het bedenken van recepten en het uitwerken daarvan. Woensdag is onze vaste kookdag. We koken dan ongeveer zes nieuwe recepten en fotograferen het eindresultaat. We werken vanuit huis, wat soms lastig kan zijn in combinatie met de kinderen. Melle gaat twee keer in de week naar een gastouder. We hebben hiervoor gekozen, omdat wij het fijn vinden dat hij elke keer hetzelfde gezicht ziet. Evi gaat al naar school, dus die brengt daar het grootste gedeelte van de dag door. Als Melle thuis is, ben ik degene die het meest met hem bezig is. Jorrit en ik zorgen er samen wel voor dat hij elke dag iets leuks te doen heeft. Zo gaat een van ons met hem naar de markt, een tuincentrum of boodschapjes halen. Als Melle slaapt, hebben wij allebei onze handen vrij en kunnen we volop aan het werk.

We hebben een Instagram-account met meer dan 200.000 volgers, maar kiezen er bewust voor om onze kinderen niet te veel in beeld te brengen. Ik fotografeer de kinderen alleen als ze zich daar goed bij voelen. Ik wil niet dat zij zich te bewust worden van de camera. Het is niet de bedoeling dat Evi straks te veel bezig is met hoe zij op de foto staat.

Eén inkomen

We hebben samen het bedrijf, dus brengen ook samen het geld binnen. Het is een grote pot waar we alles van doen. We hebben een gezamenlijke rekening, maar ook allebei nog een eigen rekening. Elke maand schrijven we een bepaald bedrag over naar de rekening van Jorrit. Hij betaalt daarvan de vaste lasten. Uitjes met de kinderen doen we van de gezamenlijke rekening. Van mijn rekening betaal ik de boodschappen en losse rekeningen. Financieel kunnen we wel wat meer ons best doen. We geven heel makkelijk geld uit. Als we daar beter op zouden letten, schrikken we van wat we over houden.

Onze inkomsten komen onder andere van adverteerders. Ook doen we veel samenwerkingen met verschillende merken. We maken dan recepten met een specifiek product, zoals een bepaalde pastasaus. Onze kookboeken doen het ook goed. Het geld dat binnenkomt is van ons samen, omdat we samen een bedrijf hebben. Onafhankelijkheid vind ik wel belangrijk, maar ben ik niet bewust mee bezig. Mochten Jorrit en ik ooit uit elkaar gaan - waar we niet van uitgaan - stoppen we met ons gezamenlijke bedrijf en gaat ieder zijn eigen weg.

Huishouden

Ik vind het belangrijk dat we in het huishouden allebei wat doen. Mijn moeder deed vroeger alles in huis en zorgde daarnaast ook voor de kinderen. Ik heb mij altijd voorgenomen dat ik het later anders zou aanpakken. De taken zijn hier dus evenredig verdeeld. Ik doe de was, maak de badkamer schoon en verschoon de bedden. Af en toe kan ik een beetje klagen: ’Jij kan ook een keer de was doen’, zeg ik dan. Maar dat zijn alleen momentopnames. We hebben de taken eerlijk verdeeld. Jorrit zet altijd het vuilnis buiten, stofzuigt, kookt en maait het gras. Hij is ook meer van de technische klusjes, zoals een lampje vervangen. Maar als er een muur geverfd moet worden, doe ik dat, want dat vind ik erg leuk om te doen.

Fijnproevers

Mensen denken vaak dat onze kinderen echte fijnproevers zijn, maar niets is minder waar. Ik vind koken voor het gezin echt een uitdaging. Evi lust veel dingen niet en eet het liefst pannenkoeken, patat en pasta. Het gaat inmiddels gelukkig wel iets beter, omdat we haar nu meer kunnen sturen. Toch eindigen we vaak met aardappels, groente en vlees op ons bord. Saai he!?

Ik dwing onze kinderen niet iets te eten wat ze niet lekker vinden, dat vind ik namelijk zielig. Vroeger moest ik van mijn ouders altijd mijn bord leegeten. Ook als ik het niet lekker vond. Nu lust ik gelukkig wel bijna alles. Zou dat komen door mijn opvoeding? Ik weet het niet… Het ene kind is nou eenmaal iets moeilijker dan de ander. Jorrit zijn broer at bijvoorbeeld jarenlang alleen maar boterhammen met hagelslag. Nu eet hij ook gewoon alles, dus ik ben ervan overtuigd dat het allemaal wel goedkomt.

Tijd voor jezelf

Het blijft voor de meeste mensen een uitdaging: samen werken en leven. Ik vind het daarom heel belangrijk om ook dingen zonder elkaar te doen. Een avondje alleen op de bank, met een goede film, vind ik heerlijk! Ook kan ik genieten van een middagje shoppen met een vriendin. Mijn tip zou dus echt zijn om ook tijd zonder elkaar door te brengen en even die momentjes voor jezelf te pakken.”

