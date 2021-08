Geen vaccinatiestatus op datingapp: swipe jij naar links of rechts?

Als je op zoek gaat naar een date wil je vooraf natuurlijk zo veel mogelijk weten over die persoon. Alleen zo kun je beoordelen of hij of zij een geschikte match is. Op basis van het profiel besluit jij of je naar links swipet en niks met deze persoon wilt beginnen, of dat je het erop waagt en naar rechts swipet.

Sinds kort is het bij sommige apps mogelijk om je vaccinatiestatus aan je profiel toe te voegen. Op Tinder en Hinge kun je door middel van een sticker laten zien of je gevaccineerd bent of niet. Ook heb je de optie om hier geen uitspraak over te doen. De app 50PlusMatch volgt dit voorbeeld en maakt het ook mogelijk om je vaccinatiestatus te vermelden.

Kloof

Deze functie maakt de kloof tussen gevaccineerden en antivaxxers groter, zo schrijft columnist Haroon Ali in de IJmuider Courant. Het is namelijk makkelijk om mensen die zich niet gevaccineerd hebben - of die zich hier niet over uitspreken - te veroordelen.

Uit onderzoek van 3Vraagt blijkt ook dat 44% van de ondervraagden het niet terecht vindt dat datingapps om dergelijke informatie vragen. Zij vinden dit privé en als je de behoefte hebt je vaccinatiestatus te delen kun je dit altijd nog zelf op je profiel vermelden.

43% geeft echter aan niet te willen daten met iemand die niet gevaccineerd is of het vaccin niet wil. Voor deze groep mensen kan deze functie op datingapps wel heel handig zijn en eventuele latere ongemakken voorkomen.

Praat mee

Vind jij het handig dat datingsapps deze functie hebben geïmplementeerd? En swipe jij naar links of naar rechts als iemand geen vaccinatiestatus heeft ingevuld of niet gevaccineerd is?