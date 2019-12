Adri’s vriendin Anne is deze kerst op missie in Afghanistan: ’Ik mis haar wel’

Adri: „Gelukkig wordt het geen diner voor één met de kerst. Op Eerste Kerstdag ga ik naar mijn schoonouders toe en Tweede Kerstdag breng ik met mijn ouders en broer door. Het scheelt dat Anne altijd al werkte (voor haar beroepstijd) met de kerst. Normaal gesproken werkte ze overdag en gingen we daarna naar familie. Nu werkt ze ook, maar komt ze pas over een maand terug.”

Gezellig met de hond

„Hoe kerstavond eruit ziet? Dan ga ik mijn hond gezelschap houden.” Hij grinnikt even. „Nee, ik ga niet alleen zitten huilen in een hoekje. Dat heeft geen enkele zin en daar zou Anne ook niet blij van worden. Mezelf zielig vinden, is ook nergens voor nodig, want ik heb ook niet het idee dat mijn vriendin me heeft achtergelaten, omdat ze zo nodig op missie moet. Ik vind het juist heel belangrijk dat ze het gevoel heeft dat ze met een gerust hart weg kan en dat ze fatsoenlijk en zonder zorgen haar werk kan doen daar.”

Met problemen thuis als een lekkende douche of een kapotte verwarming valt hij Anne dan ook helemaal niet lastig. „Dat geeft haar alleen maar onnodige zorgen. Net als wanneer ik hier niet goed in mijn vel zou zitten, dan zou ze daar ook niet goed zitten. Ik wil dat ze haar werk en taak goed kan uitvoeren.”

Oorlogsgebied

Adri is behoorlijk kalm onder het feit dat zijn vriendin in oorlogsgebied zit. „Er zit een verschil in dreiging, hè. Ze bevindt zich nu in lichte dreiging en ik weet dat ze in goede handen is. De situatie is daar momenteel vrij stabiel en het is niet meer zoals jaren geleden, toen er daar hard gevochten werd. Het is puur een ondersteuningsmissie.”

Daarbij werkt Anne ook nog eens in het hospitaal. „En die staan nooit in het gebied waar de dreiging hoog is. Dus ik me geen zorgen dat haar iets overkomt. Toen ze vroeger in de grote stad op de spoedeisende hulp werkte, vond ik dat spannender.”

Eerste keer

Toch is het wel enigszins spannend: het is namelijk de eerste keer dat zijn vriendin uitgezonden wordt. „Gelukkig is het betrekkelijk kort, maar twee maanden.” En het scheelt dat Adri al jaren weet dat Anne heel graag op uitzending wilde. „We hebben elkaar ook leren kennen op de kazerne. We zijn beiden begonnen als reservist en zij is vervolgens doorgegroeid en beroeps geworden. Maar ik ken de basis en weet wat haar te wachten staat. We snappen elkaar hierdoor beter.”

En hoewel de uitzending maar kort is, wordt er behoorlijk wat afgebeld. „Ik mis haar wel, zeker als ze langere tijd weg is, dus we hebben bijna dagelijks contact.” De faciliteiten zijn inmiddels zo goed dat er gewoon gebeld en zelfs gewhatsappt kan worden. „Dat vele contact maakt het ook wel makkelijker”, geeft Adri toe. „Ik denk dat ik haar nu vaker spreek dan wanneer ze wel thuis is.”

Over een maand komt Anne weer thuis, tot die tijd zit Adri alleen met de hond. „Ik voel me wel een beetje de achterblijver op het thuisfront”, geeft hij toe. Gelukkig zorgt defensie evengoed voor de achterblijvers als de militairen zelf. „En ik weet dat ik voor the good cause alleen thuiszit.”

