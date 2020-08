Daghoroscoop 17 augustus

VANDAAG JARIG

Van kracht en prestige gaat in de liefde grote bekoring uit, misschien nog wel meer dan van seksuele aantrekkingskracht. U valt op sterke mensen, mensen met status, op degenen die u kunnen helpen te bereiken wat u wilt. Een romantische relatie met een meerdere is dan ook niet uitgesloten.

RAM

Maak er een zo aangenaam mogelijke dag van in weerwil van een achterstand van taken en de verwachtingen die anderen van u hebben. Denk ernstig na over een vorm van zelf-bedrijvigheid waardoor u onafhankelijker kunt worden.

STIER

U zult geen gebrek aan enthousiasme en zelfvertrouwen hebben. Huiselijke problemen kunnen snel worden opgelost. Een onverwachte gebeurtenis die zich onderweg voordoet zal het beste in u naar boven brengen.

TWEELINGEN

Vernieuwen en koesteren kunnen samensmelten en iets goeds voortbrengen. Een uitgelezen dag om nieuwe mogelijkheden en strategieën te bedenken. Uw liefdeleven zou kunnen profiteren van contact met andere echtparen.

KREEFT

Als u carrièrebewust bent is het zaak een weg te vinden om uw privéleven in evenwicht te brengen met publieke verplichtingen. Toenemende spanning thuis kan een bedreiging gaan vormen voor doorgaans harmonieuze verhoudingen.

LEEUW

Gezamenlijke financiën opnieuw organiseren of de benadering van economische stabiliteit te heroverwegen kan een uitdaging zijn. Maar als u het doet zal het u helpen doeltreffend om te gaan met kwesties die u al langer wilt veranderen.

MAAGD

Verplichtingen, persoonlijke en werk-gerelateerde, kunnen veel tijd opeisen. Het kan tot stress leiden om het iedereen naar de zin te maken. Houd een regelmatig tempo aan en las pauzes in om de geest scherp te houden.

WEEGSCHAAL

Een spontane bijeenkomst kan tot gevolg hebben dat u meteen aan de slag moet. Uw stemming of energie kan echter niet synchroon lopen met die van anderen. Laat zaken zich in hun eigen tempo voltrekken.

SCHORPIOEN

Pas op voor medewerkers die u hun wil trachten op te leggen. U kunt momenteel een makkelijk doelwit zijn. U kunt ontdekken dat iemand minder eerlijk is geweest dan u dacht. Wees duidelijk dat u gebrek aan loyaliteit afkeurt.

BOOGSCHUTTER

In de meest onverwachte omgeving kan spontaan plezier ontstaan. Een merkwaardige gebeurtenis kan voor kleur zorgen bij een groepsritueel. Gebruik technologische en digitale hulpmiddelen om uw wereld te vergroten.

STEENBOK

U kunt overweldigd worden door alles wat u moet doen en te weinig tijd om het voor elkaar te brengen. Maak een lijstje van hetgeen echt dringend is en neem niet meer op u dan u aan kunt. Durf wat vaker “nee” te zeggen.

WATERMAN

Onverwacht nieuws kan voor opwinding zorgen. Een keten van gebeurtenissen kan allerlei nieuwe en spontane situaties veroorzaken. Als u het meeste uit deze dag wilt halen zult u flexibel moeten zijn en bereid u aan te passen.

VISSEN

Raak niet in de war als u wordt uitgedaagd. Los problemen op, corrigeer vergissingen en ga over tot de orde van de dag. Bedenk een manier om uw specifieke kennis verder uit te breiden. U weet van huis uit dat kennis macht betekent.