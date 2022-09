Lezeressen tippen hun lekkerste én goedkoopste recepten

RECEPT 1: ROERBAKRIJST

Ingrid heeft een goedkoop recept voor een snelle roerbakrijst met spitskool, groentesaus en spekjes. Perfect voor een doordeweeks werkdag. Prijs per persoon: ± € 1,64

Ingrediënten voor vier personen:

400 gram basmatirijst (of andere langkorrelige rijst)

1 hele spitskool

200 gram spekreepjes

Zakje groentesaus

Olijfolie

Peper/zout

Stap 1

Kook de rijst volgens de verpakking.

Stap 2

Snijd dan de spitskool in dunne reepjes en bak ze met een beetje olijfolie, op laag vuur, aan.

Stap 3

Roer na 4 minuten het zakje groentesaus (droog) erdoor. Schep om en meng als laatste de gekookte rijst erdoor. Eet smakelijk!

RECEPT 2: NASI VOOR EEN PRIKKIE

Sonja maakt deze nasi voor een prikkie en in een handomdraai. Prijs per persoon: ± € 1,62 euro.

Ingrediënten voor vier personen

400 gram pandanrijst

250 gram nasigroenten

1 rode peper

1 zakje nasikruiden

3 eieren

1 bakje gebakken uitjes

Zoetzuur naar keuze (pot ingelegde komkommer of atjar)

Stap 1.

Kook eerst de rijst volgens de verpakking.

Stap 2.

Snipper ondertussen het uitje en snijd de rode peper in ringen. Als je van pittig houdt laat je de zaadlijsten erin, maar met ons Hollandse gestel zullen de meeste mensen de zaadlijsten eruit halen.

Stap 3.

Doe de gesnipperde ui met de gesneden rode peper in een pan met een laagje olijfolie en bak dit op middelhoog vuur 5 à 7 minuten, totdat de ui bruinig kleurt.

Stap 4.

Roer dan het pak nasigroenten erdoor

Stap 5.

Klop de eieren even in een bakje voordat je ze door de ui en rode peper mengt. Gooi meteen het zakje nasikruiden erdoor heen en roer goed, totdat het ei een beetje ‘scrambeld’ is.

Stap 6.

Roer de rijst erdoor. Strooi als garnering, en als lekkere crunch, wat gebakken uitjes erover. Wat zoetzuur is er ook heerlijk bij, zegt Sonja.

RECEPT 3: ROMIGE COURGETTE KIP PASTA

Trudy heeft een heerlijk recept voor romige pasta met courgette en kipreepjes. Prijs per persoon: ± € 2,56

Ingrediënten voor vier personen

200 gram kipfilet (eventueel vegetarisch)

1 teentje knoflook (geperst)

2 courgettes

Snufje nootmuskaat

Peper/ Zout

Olijfolie

400 gram pasta naar keuze (bijvoorbeeld vlinderpasta of penne)

Kuipje verse kruidenkaas

Stap 1.

Kook eerst de pasta volgens de verpakking.

Stap 2.

Snijd ondertussen de kipfilet in dunne reepjes en bak de kipreepjes zo’n 3 minuten met wat peper en zout en de uitgeperste knoflook.

Stap 3.

Voeg de geraspte courgette aan de kipreepjes toe. Roer dan de verse roomkaas erdoor en breng het op smaak met nootmuskaat, peper en zout. Laat het 4 minuutjes pruttelen en roer dan de pasta door de saus.

RECEPT 4: GROENTETAART

Janneke en haar dochter Luz stellen een romige groentetaart voor. Hét perfecte gerecht voor als je geen vlees wilt eten. Prijs per persoon: ± € 1,71

Ingrediënten voor 6 personen

1 ui

1 paprika, in blokjes gesneden

1 courgette, in blokjes gesneden

1 broccoli, roosjes in halfjes gesneden, stronk in kleine stukjes

1 potje Italiaanse kruiden

1 bakje verse kruidenkaas

200 ml crème fraîche

Geraspte kaas jong 40 +

500 gram champignons

Olijfolie

Peper/zout

1 pak bevroren bladerdeeg

Stap 1.

Pak de bladerdeeglapjes een halfuur voordat je gaat koken uit de vriezer en leg deze op een groot bord.

Stap 2.

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Stap 3.

Doe het bladerdeeg in een ingevette ovenschaal en prik er met een vork gaatjes in het bladerdeeg. Bak het in ± 10-15 minuten alvast af in de oven. Houd wat bladerdeeg over voor op de bovenkant aan het einde.

Stap 4.

Snipper de ui en fruit het in een grote koekenpan met de kruiden erbij totdat het uitje glazig is.

Stap 5.

Doe de paprika en courgette en de gesneden champignons erbij. Kook ondertussen in een andere pan de broccoliroosjes en -stronkjes 2-3 minuten. Giet af en doe erbij.

Stap 6.

Voeg de verse kruidenkaas en de crème fraîche toe en breng aan de kook. Strooi als laatste de kaas erdoor en breng op smaak met peper en zout.

Stap 7.

Giet het mengsel in de ovenschaal over het voorgebakken bladerdeeg. Leg de rest van het overgehouden bladerdeeg bovenop het mengsel.

Stap 8.

Klop eventueel een eitje en bestrijk het bladerdeeg met een laagje eigeel. Zet ongeveer 25-30 minuten in de oven tot het goudbruin is. Je familie, partner of vrienden zullen opkijken van jouw creatie.

RECEPT 5: WITTE BONEN IN TOMATENSAUS-OVENSCHOTEL

Anouk heeft een comfortfood gerecht, waar je niet veel voor hoeft neer te leggen: witte bonen met tomatensaus met een knapperig korstje. Het is een gekoesterd familierecept, dat zij graag met ons wil delen. Ideaal om deze gure, natte herfstdagen mee door te komen. Prijs per persoon: ± € 2,42

Ingrediënten voor 5 personen

1 grote, witte ui

2 blikken van 415 gram witte bonen in tomatensaus

Goede scheut ketchup

1 pak ontbijtspek (130 gram)

Een klein pak paneermeel

1 zakje aardappelpuree à la minute

500 gram rundergehakt

1 fles vloeibare boter

Stap 1.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Stap 2.

Snipper de ui en bak deze in een pan met een klein laagje olijfolie kort aan, totdat de uit glazig is.

Stap 3.

Roer het gehakt en de spek, in kleine stukjes gesneden, door de ui zodra deze glazig is. Het gehakt moet niet helemaal gaar zijn, want het gaat nog de oven in.

Stap 4.

Voeg de twee blikken witte bonen toe als het gehakt halfgaar is met een flinke scheut ketchup. Roer dit goed door, laat de saus even doorkoken en zet dan het vuur uit.

Stap 5.

Meng het water met het zakje met aardappelpuree. Doe daarna het bonen-gehakt mengsel in een ovenschaal en smeer het aardappelpureemengsel erover. Bestrooi met een laagje paneermeel erover en spuit zigzaggend een beetje vloeibare boter over het paneermeel. Zet de ovenschotel 20 minuten de oven in, totdat het korstje knapperig is en de saus bubbelt. Genieten met de hoofdletter G, als je het Anouk vraagt.

