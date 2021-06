Mediator Kristel: ’Eindig je relatie zoals je ’m begon, met liefde en respect!’

Dat relaties stuklopen kan gebeuren en daar kunnen een heleboel verschillende redenen voor zijn, maar volgens Huisman is er daarvoor áltijd liefde geweest. „Het is belangrijk dat je de relatie net zo eindigt als dat je ’m bent begonnen: met respect en liefde naar elkaar toe.”

Respectvol scheiden

„De grootste voorwaarde van respectvol scheiden, is dat beide partijen bereid zijn om er samen goed uit te komen,” aldus Huisman. „Wanneer dit het geval is, is het van belang dat ze elkaars kant van het verhaal aanhoren. Op deze manier ontstaat er vaak direct een stuk meer begrip voor de andere partij.

Als dit goed zit, is het veel makkelijker om de financiële situatie te bespreken en dat is ontzettend belangrijk. Na de zorg over de kinderen is namelijk de grootste zorg hoe de partijen er financieel uit gaan komen.” Mediator Huisman begeleidt mensen in dit proces en schrijft alle afspraken voor hen op. Wanneer je zonder mediator scheidt, is het belangrijk om dit zelf ook te doen.

Kinderen

Volgens Huisman maken stellen zich vaak het meest zorgen over de kinderen. „Het eerste wat er vaak wordt gezegd is: de kinderen staan voorop. Dit lukt echt alleen als elkaars verhaal aanhoren en het bespreken van de financiële situatie op een respectvolle manier is gebeurd. Ik merk dat ouders bij het bespreken van het ouderschapsplan vaak emotioneel reageren. Ze realiseren zich dan pas écht wat hun keuze gaat betekenen voor de kinderen.

Om het voor de kinderen zo goed mogelijk te doen, moeten ouders op één lijn blijven zitten en de andere ouder niet afvallen tegenover de kinderen. Voor een kind voelt dit namelijk alsof je ook een gedeelte van hen afvalt. De kinderen zien hun ouders als een eenheid en het is zo belangrijk dat de ouders dat ook blijven.

Maar wees altijd duidelijk! De ouders moeten duidelijk aan de kinderen aangeven dat ze goed met elkaar om kunnen gaan en dat ze elkaar nog steeds aardig vinden, maar dat ze niet meer samenkomen. Kinderen denken al gauw wanneer het goed gaat tussen hun ouders, dat ze automatisch ook weer bij elkaar komen. Je wil je kind natuurlijk geen valse hoop geven.”

Tips

Huisman deelt een aantal tips die ontzettend belangrijk zijn in het proces om respectvol uit elkaar te gaan:

- Blijf begrip houden voor elkaars situatie. „Het is bijna altijd zo dat de ene partij in een andere fase zit dan de andere partij. Blijf dat respecteren van elkaar en gun die ruimte om te wennen aan het idee. Start pas daarna met het maken van afspraken.”

- Handel niet in emotie. „Op deze manier is het makkelijker een vechtscheiding te voorkomen.”

- Praat ‘echt’. „Probeer niet te veel via WhatsApp of per mail te communiceren met elkaar. Online komen dingen vaak heel anders over dan hoe het wordt bedoeld en dat kan leiden tot ruzies. Als je iets te bespreken hebt: bel elkaar, ga bij elkaar langs of als dat niet gaat, is videobellen ook een goede oplossing.”