Daghoroscoop 27 mei

VANDAAG JARIG

Op financieel gebied valt geen stuntwerk te verwachten al zullen er wat kleine oplevingen zijn. Dat is niet verkeerd – het duidt op stabiliteit en u hoeft niet per se iets te veranderen of erg uw best te doen. Kinderen kunnen gaan verhuizen en dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren.

RAM

U praat beter dan andere dagen; luister goed naar de reacties van anderen zodat u zich tijdig weet in te houden. Bedenk een uitlaatklep voor uw energie; elke vorm van sport of spel is geschikt. Consolideer uw kapitaal en voorkom verlies.

STIER

Emoties kunnen u vandaag parten spelen. Angst kan u zowel positief als negatief beïnvloeden, dat hangt van uw energie af. Laat u niet verleiden tot zelfs het kleinste leugentje. Streef naar comfort en veiligheid voor uzelf en uw gezin.

TWEELINGEN

Veel draait vandaag om vriendschap, maar het kan moeite kosten te analyseren wie uw echte vrienden zijn. U kunt er spijt van hebben iemand in vertrouwen te hebben genomen. In de liefde is discretie belangrijk.

KREEFT

U kunt een goed figuur slaan met uw makkelijke manier van praten en zult geen moeite hebben uw ideeën aan de man te brengen. Wees op uw hoede voor mensen die precies weten hoe snel u rijk kunt worden.

LEEUW

Zoek het evenwicht tussen mentale activiteiten en uw behoefte aan schoonheid en kunst. Gebruik uw spreekvaardigheid om anderen te amuseren. Vertel de waarheid als u verhalen vertelt, met verzinsels valt u geheid dor de mand.

MAAGD

U kunt met publiek te maken krijgen. Een prima dag voor een lezing of voordracht. Hoewel u vrij goed weet wat anderen willen, kunt u toch in een hachelijke situatie terecht komen. Draai liever om de hete brei heen dan er in te plonsen.

WEEGSCHAAL

Uw behendigheid met taal zal weer eens te pas komen. Houd er wel rekening mee dat anderen het niet altijd met u eens zullen zijn. Hoewel onderhandelingen niet steeds van een leien dakje zullen gaan, kunt u uiteindelijk winnen.

SCHORPIOEN

Onder invloed van de kosmos is uw gezondheid goed; ga naar buiten en beweeg. Een prima dag voor praktische activiteiten en het ontwikkelen van ideeën. Zet niet de hakken in het zand als anderen een vraagteken zetten bij uw handelingen.

BOOGSCHUTTER

U bent gezegend met verbaal talent al laat uw timing soms te wensen over. Wees voorzichtig als u denkt gedachten te kunnen lezen. Naast magnetisme beschikt u over leidinggevende kwaliteiten; loop niet weg voor verantwoordelijkheden.

STEENBOK

Als uw ogen op de toekomst gericht blijven hebt u minder moeite met kleine tegenslagen. Pas wat u professioneel hebt opgestoken ook toe in uw privéleven. Reserveer de avond voor een romantisch etentje met uw partner.

WATERMAN

Een prima dag om te onderhandelen en goedkeuring te verwerven voor uw plannen. U kunt verbaal goed uit de voeten en bent in staat van alles te verkopen. Het moeilijkst kan zijn om uzelf niet onder de prijs te verkopen.

VISSEN

U kunt geld verdienen met iets wat met uw huis te maken heeft, maar u kunt tevens geld over de balk gooien omdat u verliefd bent op iets of iemand. U hebt frisse lucht nodig; spit wat in de tuin, ga sporten of laat langdurig de hond uit.