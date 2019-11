Deel 17: ’Het is niet ons 3de maar 5de kindje’

Volle lippen

„Hoeveel denk jij dat ze weegt?” vraag ik mijn vriend als we in de wachtkamer van de poli Verloskunde zitten te wachten. Het is 7 november en ik ben precies 29 weken zwanger. We hebben net een echo gehad en alles zag er weer goed uit. De baby was heel beweeglijk, maar het lukte de echoscopist uiteindelijk om alle metingen te doen.

Ook probeerde ze nog een mooie 3D-echo voor ons te maken, maar onze dochter werkte niet echt mee. Ze hield de hele tijd haar handjes voor haar gezicht en toen ze die eenmaal naar beneden deed, was het scherm net geswitcht naar een normale zwart-wit echo. Vervolgens keken we naar haar open mondje, omdat ze volgens de echoscopist precies op dat moment een slokje vruchtwater nam. Super schattig! En ze had, voor zover ik het kon zien, ook mooie volle lippen.

Toen we klaar waren, wilde de echoscopist ook nog even de lengte van mijn baarmoederhals meten. Onze gynaecoloog had vorige keer al gezegd dat het eigenlijk geen zin heeft om dat na de 24 weken te doen, want stel dat het iets korter is dan gemiddeld, dan zou dat bij ons weer tot onnodige paniek kunnen leiden. Maar als de echoscopist het aanbiedt, vind ik het prima. Liever een check teveel dan eentje te weinig… Gelukkig blijkt ook dat goed te zijn en mag ik me weer aankleden. En nu wachten we dus op de gynaecoloog.

Zwaarder

„Ik weet niet”, antwoordt mijn vriend. „1 kilo?” „Maar dat was ze een aantal weken geleden al”, zeg ik. „Volgens mijn zwangerschapskalender zijn baby’s met 29 weken rond de 1150 gram, maar ik denk dat die van ons wel richting de 1,5 kilo gaat.” „Zoveel?” vraagt mijn vriend verbaasd. „Dat denk ik niet hoor…” „We zullen het zien”, zeg ik als ik onze gynaecoloog onze kant zie opkomen.

En inderdaad: ik zit er niet ver naast. Als de gynaecoloog op haar computer de metingen van de baby bekijkt, zegt ze dat ze op een geschat gewicht van 1448 gram uitkomt. „Wauw, dat is al een heel gewicht”, zeg ik. „Ongeveer het gewicht van een baby met 32 weken zwangerschap! Mocht ze nu ter wereld komen, dan maakt ze dus een heel goede kans, toch?”

De gynaecoloog knikt. „Ze is inderdaad wat zwaarder dan gemiddeld, maar je hebt altijd uitschieters naar boven en beneden. En ik snap dat je zo denkt, maar er is echt geen reden nu om aan te nemen dat ze eerder komt. Het is je derde kindje, je andere twee kinderen zijn ook gewoon voldragen ter wereld gekomen.”

Verward kijk ik haar aan. Derde kindje? En Joëlle en Féliz dan? Die tellen voor het gemak niet mee? Snel herstelt ze zich. „Sorry, ik bedoel: je derde voldragen kindje.” Ik knik en de gynaecoloog gaat verder met haar verhaal, maar ondertussen denk ik aan mijn meisjes. Ik weet ook wel dat mensen het niet zo bedoelen en dat ze het nooit helemaal kunnen begrijpen als ze het zelf niet hebben meegemaakt. Maar het doet gewoon pijn als Joëlle en Féliz voor mijn gevoel soms niet de erkenning krijgen die ze verdienen.

Derde dochter

Ik ben niet al twee keer bevallen, ik ben vier keer bevallen en dit wordt mijn vijfde bevalling. En dit nieuwe wondertje in mijn buik is niet ons derde kind, ze is onze vijfde kind en derde dochter. Als ze later groter is, zal ik haar alles vertellen over haar grote zussen en hoeveel ze voor ons betekenen.

Maar ook hoe blij we met haar zijn en hoe zij ons weer het licht en de kracht in ons leven gaf om door te gaan. En niet alleen zij, ook haar broers die ons zoveel liefde geven. Want dat is waarom ik weer van het leven ben gaan genieten: door de hoop en de liefde die al onze kinderen en mijn vriend mij gaven en vooral dat prachtige gevoel van geluk toen ik afgelopen mei van dit kindje zwanger bleek te zijn…

