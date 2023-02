Daghoroscoop 13 februari - Sterrenbeeld Maagd: Vertrouw niet te veel op anderen!

VANDAAG JARIG

Een flinke kosmische duw in jouw geldsector zal invloed hebben op jouw financiële en spirituele leven. Dat is de invloed van Saturnus, misschien wel de meest nuchtere en praktische planeet. Het zal tot jou doordringen dat spiritualiteit niet geschikt is voor borrelpraat op feestjes.

STERRENBEELD RAM

Een creatief project kan door geldgebrek stagneren. Er is vast een oplossing, maar die is nu nog onduidelijk. Liefde kan gebukt gaan onder onrust. Denk niet dat jij twee mensen gelijktijdig aan het lijntje kunt houden.

STERRENBEELD STIER

Heb de moed om voor jouw mening op te komen en je aan jouw woord te houden. Ga er niet van uit dat anderen beter op de hoogte zijn dan jij. Zwijg voorlopig over bepaalde ambities, want men kan proberen ze je uit het hoofd te praten.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Houd rekening met vertraging als je op geld wacht. Binnen de familie kan er over jou geroddeld worden en hoewel dat pijnlijk kan zijn, blijft eerlijkheid toch het beste. Verspil geen tijd aan twijfel. Stel je niet te arrogant op.

STERRENBEELD KREEFT

In zaken gaat het geluk aan jouw zijde. Doe je voordeel met een goed advies. Werk jouw cv bij als je een baan zoekt en zoek contact met een bedrijf waar je graag zou willen werken. Controleer of reparaties onder jouw verzekering vallen.

STERRENBEELD LEEUW

Met een naaste kan een emotionele botsing ontstaan; probeer de ander niet jouw mening op te dringen. Gevoelens kunnen het winnen van jouw verstand waardoor je bepaalde zaken minder helder ziet. Bespreek problemen rustig.

STERRENBEELD MAAGD

Het zal je niet in dank worden afgenomen als je op het werk verschijnt met vage plannen. Concentreer je en maak af wat toch al aan de late kant is. Vertrouw niet te veel op anderen. Zelfprotectie is goed maar cynisme is niet nodig.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het kan haperen binnen een vriendschap die je een romantisch tintje wilt geven. Als amoureuze benadering afketst kun je beter vrienden blijven. Maak je geen zorgen; geruchten over een fusie of overname kunnen onjuist zijn.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Kijk eens goed naar jouw financiën; misschien is het tijd de broekriem aan te halen. Evalueer wat echt voor jou van belang is en waarvan jij makkelijk afstand kunt doen. Degenen die een huis willen kopen kunnen geluk hebben.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan moeite kosten om bij de les te blijven; je neigt naar afdwalen. Helaas zullen collega’s daar weinig begrip voor hebben. Beminden tegen wie je onaardig bent geweest zouden een aardig gebaar op prijs stellen.

STERRENBEELD STEENBOK

Wees niet bang om de bordjes te verhangen en een onpopulair besluit te nemen als je op juridisch gebied twijfelt aan iets wat als een paal boven water stond. Leg een geschokte collega uit dat er goed over is nagedacht.

STERRENBEELD WATERMAN

Een zakenrelatie die aandringt op een beslissing kan jou voor een dilemma plaatsen. De situatie kan zo zijn dat je niet weet wat erger is: door de kat of door de hond gebeten worden. Probeer tijd te rekken maar gedraag je netjes.

STERRENBEELD VISSEN

Er kan jou een besluit worden opgedrongen waarmee je het niet eens bent en wat jou in een lastige positie brengt. Concentreer je op werk dat je meestal mijdt: jouw oog voor details is nu scherper dan anders. Wees minder fanatiek in krachtmetingen.

