’Ik ben echt een emotie-eter, het is een terugkerend patroon’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

Wandelen is mijn lust en mijn leven; ik wandel zoveel mogelijk. Dat doe ik om vitaal te blijven, maar ook omdat ik heel grumpy word als ik het niet doe. Ik heb het nodig om goed in mijn vel te zitten.

Ik ben gelukkig en heb een prachtig leven. Daar ben ik heel dankbaar voor, maar ik merk wel dat ik aardig stressgevoelig ben. Het is lastig om signalen daarvan op tijd te herkennen. Vaak is het mijn vriend die het doorheeft; hij spoort mij dan aan om even naar buiten te gaan of om een paar dagen vrij te nemen. Maar door genoeg te slapen en te wandelen, weet ik zulke momenten vaak te voorkomen.

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

Ik houd niet van koken en vind het lastig om te bedenken wat we ‘s avonds gaan eten. Dus ik kies vaak voor iets makkelijks, zoals pasta of rijst. Lekker koolhydraatrijk dus, haha. Maar ik kies wel bewust voor volkorenvarianten.

Tijdens het wandelen is een trail mix van noten en M&M’s echt mijn brandstof. Dat vind ik heerlijk! Verder heb ik vaak boterhammen, fruit en, bij lange wandeltochten, droogvoerzakjes bij me.

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

Absoluut niet. Vroeger vond ik het verschrikkelijk als ik boven de 65 kilo kwam, maar inmiddels weeg ik zo'n 75 kilo. Als ik mezelf soms op foto’s terugzie, denk ik: jeetje Wanda, dit kán niet.

Ik heb veel diëten geprobeerd, maar het lukte mij nooit om deze vol te houden. En ik ben ook echt een emotie-eter. Dat is een terugkerend patroon en ik weet niet of dat ooit gaat veranderen.

Wat is je grootste zonde?

Kaas! Ik heb een soort gewoonte; heel stom eigenlijk. Voordat ik ga koken, trek ik de koelkast open en eet ik eerst een plak kaas.

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

Toen ik eind twintig was, werd mijn moeders aorta door verkalkte aderen tot in haar lies vervangen. Een te hoog cholesterol bleek de oorzaak. Ik was in die tijd zelf een zware roker, maar toen ik hoorde dat ook mijn cholesterol aan de hoge kant was, wilde ik direct stoppen. Door middel van pillen is het me uiteindelijk gelukt.

En een wijntje op z’n tijd moet kunnen. Ik vind het ook heel lekker en maakte om deze reden al eens een ‘wijnwandelgids’ met routes door en langs wijngaarden.

Hoe vaak sport je en wat doe je?

Ik probeer in ieder geval elke dag zo’n uur te wandelen. Dat doe ik dan tussen de middag of in de avond. Verder streef ik er naar om per jaar het jaartal in kilometers te wandelen. Als ik het niet haal, is dat geen ramp. Ik vind het vooral leuk om mijn vordering op deze manier bij te houden. Dit jaar wil ik dus 2023 kilometer wandelen. Ik heb er al ongeveer 250 kilometer op zitten.

Het liefst loop ik in de natuur; ik ben echt een bosmens. In de winter loop ik wat minder, dus dan houd ik het meestal bij twee langere tochten per maand. Met warmer weer ga ik graag op wandelweekenden en maak ik maandelijks zo vijf tot zes lange dagwandelingen of meerdaagse tochten.

Naast wandelen ga ik één tot twee keer per week naar de sportschool. Daar doe ik kracht- en heuveltraining. Maar eigenlijk vind ik de sportschool echt een strafkamp. Ik doe het alleen om gezond te blijven; leuk vind ik het niet.

Merk je dat je anderen inspireert?

Op het gebied van wandelen wel. Ik inspireer mensen om op pad te gaan door het delen van tips en ervaringen.

De mooiste reacties zijn die van de mensen die eerst niet van de bank te krijgen waren en van de dokter te horen kregen dat zij in beweging moesten komen. Als ik zulke mensen dan aan het wandelen help, wordt ik daar heel blij van.

Waarom begon je eigenlijk met wandelen?

Ik stond er als ouder een aantal jaar alleen voor. Dat was heel zwaar voor mij en mijn zoon, ook financieel. Hierdoor zat ik in een soort overlevingsstand en voelde ik continu spanning. Uiteindelijk ontmoette ik mijn huidige vriend, waardoor er weer rust in mijn leven kwam. Maar de spanning in mijn lichaam bleef.

Toen ik hiermee in 2013 naar de huisarts ging, moedigde hij mij aan om meer te gaan wandelen. Dat vond ik als kind al heerlijk, dus ik stemde hier direct mee in. Het hielp enorm: de spanning verdween en ik zat steeds beter in mijn vel.

Is jouw zoon ook een wandelfanaat?

Nee, hij wandelt niet heel graag. Wel stelt hij steeds vaker voor om samen op wandelweekend te gaan; gewoon omdat hij dat gezellig vindt om samen met zijn moeder te doen.

Dat vind ik hilarisch, want dat doet-ie dan op z’n gympies, terwijl ik altijd tegen iedereen zeg hoe belangrijk wandelschoenen zijn. Maar daar heb ik hem dus nog niet van kunnen overtuigen, haha!

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

Blijf bewegen en doe iets wat je leuk vindt. Zo houd je het vol.

Wil jij ook in deze rubriek?

Wij zoeken nog leuke vrouwen die graag vertellen over hun bijzondere leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, een korte omschrijving van jouw bijzondere levensstijl en een foto van jezelf naar b.bouwman@telegraaf.nl.

