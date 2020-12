Daghoroscoop 18 december

VANDAAG JARIG

Blijf rustig als financiën u zorgen baren en ga niet koortsachtig op zoek naar een oplossing. Wacht op de ingeving die uw intuïtie u zal geven om in iets te investeren of om op een bepaald iemand een beroep te doen. Het is niet uitgesloten dat diegene juist dan met u contact zal zoeken.

RAM

Misschien wordt het drukker om u heen dan u leuk vindt, maar bij deze tijd hoort nu eenmaal gezelligheid. Begin een diepgravend gesprek over een ingewikkeld onderwerp en mensen zullen vluchten en u hebt het rijk weer alleen.

STIER

Begin meteen met datgene wat u moet doen. Breng veranderingen aan en neem binnen een haalbaar tijdsbestek de details voor uw rekening. Zorg dat u eind dit jaar af hebt wat af moet zijn. Zeg niet te snel “nee” als iemand een gunst vraagt.

TWEELINGEN

U mist een belangrijke kans als u de concurrentie niet scherp in de gaten houdt; iemand kan trachten u buiten spel te zetten. Een procedure waar een partner bij betrokken is kan gunstig worden afgesloten. Zet eigenbelang opzij.

KREEFT

Het leven in al zijn facetten kan u bezighouden en collega’s zullen geboeid luisteren als u uw ideeën uiteenzet. Gezelligheid kent geen tijd als u ervaringen uitwisselt en de lachers op uw hand krijgt. Reageer meteen op een voorstel.

LEEUW

U kunt geneigd zijn uw werk nu wat minder serieus te nemen en zolang u geen fouten maakt mag u wel wat gas terugnemen. Bedenk een spontaan uitje of breng geschenken rond. Laat u door niemand uw goede bui ontnemen.

MAAGD

Probeer, als dat kan, thuis te werken, dan doet u tweemaal zoveel in dezelfde tijd. Help collega’s als u wel naar kantoor gaat en houd rekening met defecten op ongelegen momenten. Gelukkig weet u hoe u dat soort klussen moet klaren.

WEEGSCHAAL

Deel jeugdherinneringen met uw kinderen; het zal de relatie met hen nog versterken. Bak of braad vast iets voor de komende dagen en betrek er zo mogelijk uw kinderen bij. Doe vanavond weer eens spelletjes i.p.v. tv te kijken.

SCHORPIOEN

Vrouwe Fortuna lijkt een andere kant op te kijken; zaken nemen meer tijd in beslag dan voorzien en u kunt een verkeerd besluit hebben genomen. Val uzelf niet te hard, het is niet alleen uw schuld als er iets in de soep loopt.

BOOGSCHUTTER

Het gemak waarmee u ideeën tot uitdrukking brengt, stempelt u tot een leider. Studenten zullen met succes een tentamen afleggen en sommigen onder u kunnen ineens verliefd zijn. Blijf niet thuis; nu u aantrekkelijk bent.

STEENBOK

U bent minder communicatief dan anders en het lijkt verstandiger om uw gedachten en inzichten in een dagboek te noteren dan ze uit te spreken. Mensen zullen anders reageren dan verwacht en oud zeer kan worden opgerakeld.

WATERMAN

Via vrienden of tijdens een samenzijn kunt u iemand ontmoeten met wie u veel gemeen blijkt te hebben. U zocht al een tijdje naar zo iemand om uw dromen en ideeën mee uit te wisselen. Wees dankbaar en doe iets voor uw medemens.

VISSEN

Uw carrière zit in de lift dankzij een onvoorziene bijdrage of erkenning. Uw ijver en toewijding worden beloond en misschien zelfs royaal. Er is nieuws onderweg. U boft als uw vakantie begint; begin vanavond in een goed boek.