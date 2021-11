Is Madonna terecht boos omdat Instagram haar tepelfoto verwijderde?

Madonna plaatste de foto’s die van Instagram gehaald zijn opnieuw, maar dit keer met een rood hartje op de plek van haar blote tepel. „Het verbaast me nog steeds dat we in een cultuur leven waarin een vrouwentepel niet gezien mag worden. Alsof dit het enige deel van het vrouwelijke lichaam is dat seksuele gevoelens op kan roepen. Kan de tepel van een man niet als erotisch worden ervaren?”, aldus Madonna onder haar foto’s.

Beleid

Vrouwentepels die op social mediaplatforms als Facebook en Instagram verschijnen worden verwijderd. Er zijn uitzonderingen waarbij een vrouwelijke tepel wel online geplaatst mag worden, staat in het beleid van Facebook en Instagram. Wanneer het gaat om borstvoeding, een bevalling, gezondheidsgerelateerde situaties of als protestactie zijn vrouwentepels toegestaan.

Reacties op het plaatsen van een tepel op sociale media:

Op Twitter vraagt Ingrid zich ook af hoezo een mannentepel wel mag.

Dia vindt dat Facebook steeds meer bekrompenheid laat zien.

Judith vraagt zich af hoezo het delen van filmpjes van dierenmishandeling wel mag en een vrouwentepel niet.

