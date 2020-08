Charlottes dochter (16) had corona: Ze droomt nog steeds dat ze stikt

Charlottes dochter (16) had corona Ⓒ Eigen beeld

Kyana, de dochter van Charlotte, raakte in maart besmet met het coronavirus. Ze kreeg het plots warm, had een zere keel, hoofdpijn en koorts. Een uur later was ze benauwd geworden en had ze vreselijke hoofdpijn gekregen. Charlotte vertelt hoe het nu met haar dochter gaat. „Ze is nog steeds niet de oude.”