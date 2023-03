Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Mira belandde na seks in het ziekenhuis: ’We waren te wild geweest’

Kopieer naar clipboard

’Mijn hoofd tolde van de alcohol en de geilheid.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Mira (35). Enkele jaren geleden belandde ze door een avontuur in bed op de Eerste Hulp. ’Ik schaamde me dood, we waren echt te wild geweest.’