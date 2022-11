’Waarom vind ik het zo lastig om voor mezelf op te komen?’

VROUW magazine

50+ en seks... Zó gaan die twee (beter) samen!

Afgelopen week was in het nieuws dat je de beste seks zou hebben na je 50e. Dat schrijft uroloog Rob Schipper van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in zijn nieuwste boek ’De beste seks heb je na je 50ste...’ VROUW-collaga Sabine, op onze redactie ook wel ’de Sexpert’ genoemd, dook al eens in deze materie....