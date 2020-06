’Seks tegen de wil’ is toch altijd verkrachting?

Deze gegevens blijken uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim tweeduizend Nederlanders van 16 jaar en ouder. De aanleiding van dit onderzoek is een nieuwe wet die minister Grapperhaus wil indienen.

Seks tegen de wil

Deze nieuwe wet moet er voor zorgen dat slachtoffers van onvrijwillige seks beter beschermd zijn. Nu is ’dwang’ nog een vereiste, maar door dit wetvoorstel wordt ’seks tegen de wil’ ook strafbaar. Amnesty staat echter niet achter dit wetvoorstel, omdat deze mensenrechtenorganisatie álle ’seks tegen de wil’ ziet als verkrachting. Wanneer het wetvoorstel van Grapperhaus wordt doorgevoerd ontstaat er een nieuw delict: namelijk ’seks tegen de wil’. En dat delict zal minder zwaar wegen dan verkrachting.

Bevriezing

Veel ondervraagden vinden dat er ook sprake is van verkrachting wanneer het slachtoffer geen ’nee’ zegt door bijvoorbeeld ’bevriezing’, of wanneer het slachtoffer onder invloed is. Toch is er ook een kleine groep mannen (11%) die vindt dat er in zo’n geval verzachtende omstandigheden zouden zijn. Onder de jongere groep mannen (tussen de 16 en 35 jaar) vindt maar liefst 20% dat geen duidelijke ’nee’ een verzachtende omstandigheid is.

Yara Boff Tonella van Amnesty International vertelt in het AD dat ze dit schrikbarend vindt. „Wij zijn geschrokken dat er toch een groep mannen is die denkt dat er verzachtende omstandigheden kunnen zijn voor verkrachting. Het toont aan dat dit in de nieuwe wet gewoon verkrachting zou moeten heten, en net zo zwaar bestraft moeten worden.”

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij het wetsvoorstel van Grapperhaus een stap in de goede richting? Of vind jij ook dat ’seks tegen de wil’ hetzelfde is als verkrachting? Wat vind jij ervan dat 1 op de 5 jonge mannen geen ’nee’ bij verkrachting, ziet als verzachtende omstandigheid? Praat mee op onze Facebook-pagina!