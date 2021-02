Daghoroscoop 3 februari - Waterman, pas op voor spanningen!

VANDAAG JARIG

Je kunt zelf veel doen om je welzijn te bevorderen en te voorkomen dat zich problemen ontwikkelen. Neem de tijd voor maaltijden – maak er een dagelijks ritueel van. Geef je enkels genoeg steun, zwakke enkels zijn een bedreiging voor het hele skelet. En spaar je maag en borsten.

RAM

Maak verstandige plannen. Vanochtend kun je beter presteren dan later op de dag. Ga voorzichtig om met een financiële kwestie onder vrienden. Bedenk, als iemand je geld schuldig is, een betalingsregeling die jullie beiden goed uitkomt.

STIER

Zorg dat gesprekken een luchtige toon behouden, zeker als iedereen zijn best doet om het anderen naar de zin te maken. Een goed moment om een gezamenlijk project op de rails te zetten. Deel je leidinggevende rol met anderen.

TWEELINGEN

Tevredenheid en bevrediging zullen je deel zijn als je je beroep met plezier uitoefent. Er kan zich plotseling een droombaan voordoen waarvoor je geen enkele inspanning hoeft te leveren. Een ideaal moment voor verandering.

KREEFT

Blijf positief denken, dan beleef je goede tijden. Ga niet in debat met degenen die denken alles beter te weten, want je zult ze niet overtuigen. Verzet je tegen materialistisch doemdenken. Verbreed je horizon met een nieuw tijdverdrijf.

LEEUW

Pas op tijdens toevallige ontmoetingen met willekeurige lieden. Maak er een harmonieuze dag van door contact te zoeken met mensen die je dierbaar zijn. Stel een ernstig gesprek uit. Een romantisch diner met je partner zou ideaal zijn.

MAAGD

De dichter die in je sluimert kan weer eens zijn opwachting maken. Een romantische brief, tekst of e-mail zal in de smaak vallen bij de meest geliefde mens in je leven. Plan een bijzondere dag als een verjaardag naderbij komt.

WEEGSCHAAL

Als je inkomen stijgt is er niets op tegen om te gaan shoppen. Je mag jezelf best belonen voor je harde werken. Houd je aankopen wel aan de praktische kant. Koop ook iets leuks voor de mensen van wie je houdt.

SCHORPIOEN

De kosmos staat aan je kant en beïnvloedt je uiterlijk en charme. Je kunt een opmerkelijke dag beleven als je deze invloed optimaal gebruikt. Besteed wat extra geld aan jezelf en verwen je geliefde met iets lekkers.

BOOGSCHUTTER

Niet alles wat je te horen krijgt zal je bevallen, maar het kan geen kwaad er toch naar te luisteren. Mensen kunnen het verkeerde zeggen op het verkeerde moment en je tegen de haren in strijken. Vergeet het en draag het hen niet na.

STEENBOK

Het belooft een redelijk zorgeloze, sociale dag te worden. Er kan helderheid komen in een bijzondere situatie waarmee je te maken hebt. Ideeën en suggesties zullen gunstig worden ontvangen, maar schrijf ze op voor je ze weer vergeet.

WATERMAN

Erkenning voor hard werken zal niet op zich laten wachten. Neem de leiding over een financiële deal of transactie. Later vandaag kan spanning ontstaan tussen je privé- en professionele leven. Dat is moeilijk te omzeilen.

VISSEN

Je kunt vandaag vooruitgang boeken als je avontuurlijk bent en nieuwe horizonnen verkent. Een zorgelijk juridisch probleem kan spanning oproepen. Raak vanavond niet betrokken bij een filosofische of ideologische discussie.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!