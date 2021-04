De vechtscheiding deel 65: ’Zijn handen sluiten zich om mijn borsten’

Mijn affaire met Samuel afbreken valt me zwaar. Ik genoot van zijn aanbidding. Het gaf afleiding van mijn roerige scheiding.

Zaterdag ga ik dan eindelijk shoppen met Marga. „Maakt niet uit hoor. Het is nooit te vroeg of te laat om met een vriendin te shoppen.” Zucht. „Waar ga je normaal gesproken naar toe”, vraag ik. „Normaal gesproken koop ik alles online. Denk je dat dit me staat?” Ze houdt een schotse ruit voor. „Dat denk ik wel, maar waarom zou je het doen? Je hebt toch iets voor een feest nodig?” Marga knikt instemmend: „Ja, voor een feest, maar ik dacht dat dat ruitje wel feestelijk was.” Ik onderdruk een volgende zucht.

Date

„Vertel me eerst maar eens wat voor een soort feest het is. Is het een groot feest, wordt er gedanst? Wie komt er nog meer?” Op alles haalt Marga haar schouders op. „Ga dan maar voor zwart”, adviseer ik. „Met zwart sla je nooit de plank mis.” Enthousiast grijpt Marga naar een glimmend zwart pak. Het schaap kan er ook niets aan doen. Ze heeft niet mijn gevoel voor stijl.

Uiteindelijk kiest ze voor een ruimvallend pak, zwart met een klein glimmertje. Lekker flodderig. Ik ben zelf erg blij met mijn creatie. „Zo kun je voor de dag komen”, zucht ik tevreden: „Je date zal trots op je zijn.”

„Ik heb geen date. „Dat geeft niet”, sus ik. „Een onafhankelijke vrouw gaat alleen naar een feest.” „Maar ik wil niet alleen.” „Dan moet je op Tinder ofzo. Wanneer is het feest?” Maar Marga schudt verwoed haar hoofd: „Ik wil niet met een halfonbekende date naar het feest. Ik wil met jou.”

Ik beloof Marga er over na te denken: „Doe dat maar”, antwoordt ze. „Maar jij en ik weten allebei wat je antwoord zal zijn.”

Tegenstribbelen

En dat was de leukste dag van het weekend. De volgende ochtend kauw ik sloom op mijn vezels terwijl ik tegen het aanrecht leun. Hoe langer je kauwt, hoe beter. Ik doe er nu echter extra traag over zodat ik wat uitstel krijg voor het zwaarste programma-onderdeel van het weekend: het bezoek aan mijn ouders. „We willen iets met je bespreken”, zei mijn moeder aan de telefoon. Haar stem liet geen ruimte voor tegenstribbelen. Ik moet aanschuiven.

Lente kijkt me geïrriteerd aan: „Je smakt vies. Kun je niet in het tuinhuis eten?” Ze is nog steeds boos op me vanwege mijn affaire met Samuel, de vader van haar vriendje. „Sorry liefje”, antwoord ik. „Ik ben er met mijn gedachten niet bij. Ik ga vanmiddag naar opa en oma. Ga je mee?” Ze haalt neerbuigend haar neus op. „Nee dankje.”

Liegen?

En zo schuif ik alleen aan bij mijn ouders. Het huis gaat er steeds armoediger uit zien. Mijn vader zit aan tafel en probeert mijn blik te ontwijken. Mijn moeder maakt zich duidelijk ergens druk over. Ze is onrustig. Staat op, loopt driftig naar de keuken, gaat dan weer zitten en staat na een paar minuten weer op. Dan haalt ze diep adem en zegt: „Luister Anouk. Dit is voor niemand makkelijk, want het gaat om geld. Ons geld. Bas vertelde dat jij de lening in veiligheid hebt gebracht toen hij zei dat hij wilde scheiden. Slim meisje. We zijn trots op je. Maar nu willen we het terug. Kun je het maandag terugboeken?”

Ik staar ze aan. „Alles in een”, hakkel ik: „Ja, waarom niet? Volgens Bas is dat bedrag er nog. Of liegt hij?” De verleiding is groot om ja te zeggen, maar ik weet dat ik dan uiteindelijk in mijn eigen voeten schiet en dus schud ik mijn hoofd. „Je hebt er toch geen domme dingen mee gedaan”, dringt mijn moeder aan. „Nee hoor”, doe ik luchtig. „Niets aan de hand, ik bel maandag de bank.”

Tranen

Uitgeput kom ik thuis en loop rechtstreeks naar de douche. Wat een weekend, denk ik terwijl ik me uitkleed: shoppen met iemand die bruikbaar is, maar niet aardig. Afgesnauwd door mijn dochter en vervolgens voor het blok gezet door mijn ouders. En dat allemaal, nadat ik een leuke relatie heb moeten beëindigen. Tranen schieten in mijn ogen. Ik draai de kraan open en stap onder de straal.

„Waar haal ik dat geld vandaan? Ik heb nog wel wat, maar zeker de helft is verdwenen”, denk ik, terwijl ik hardop snotter. Ik draai me om zodat ik met mijn gezicht in de straal sta en laat dan mijn tranen de vrije loop. Wat een ellende. Hoe langer ik erover nadenk, hoe harder ik moet huilen. Voluit brullend sta ik onder de warme straal. Ik huil zo hard dat ik niet door heb dat de douchecabinedeur opengaat en iemand achter me komt staan. Ik heb het pas door als vertrouwde handen zich om mijn borsten sluiten. „Het spijt me Noukie”, hoor ik gesmoord in mijn nek.