Ben jij die leuke vrouw voor Errol, Arno, Jan of Frank?

Errol (49): ’Je zal je niet snel vervelen met mij’

Komt uit: Flevoland. Beroep: Zelfstandig ondernemer in de telecom. Kinderen: „Ja, een dochter (24).” Rookt: Nee, op gelegenheid. Drinkt: Af en toe. Houdt van: „Met de boot het water opgaan, lekker eten en een goed glas wijn. Zoekt: „Een spontane vrouw die van bewegen houdt (dansen en sporten) en die het leuk vindt om dingen te ondernemen.”

„Ik ben een romanticus. Ik kook graag en geniet ervan als ik iemand kan verblijden met mijn kookkunst. Daarnaast ga ik ook graag uit eten. Op mijn ideale avond komt de Franse kaas- of tapasplank met vers stokbrood op tafel, zetten we er een heerlijke wijn naast en speelt er muziek op de achtergrond. Van vakanties en weekendjes weg word ik ook erg blij.

Voor de beweging vind ik het fijn om een paar keer per week naar de sportschool te gaan, maar alles met mate. Ik ben bovenal een levensgenieter. Je zal je niet snel vervelen met mij. Het zou leuk zijn om iemand tegen te komen die ook van koken en reizen houdt.

Errol: „Ik ben bovenal een levensgenieter.” Ⓒ Sasha Lambert

Als het op een gegeven moment weer kan, ga ik eens in de zoveel tijd naar een leuk festival, kroeg of een concert. Het zou leuk zijn om dat weer samen met mijn partner te kunnen doen. Ik ben een allemansvriend, maar laat niet over me heen lopen. Leuke vrouwen zijn er zeker, maar hoe kom je ze tegen? Je kan natuurlijk iemand toevallig tegen het lijf lopen in de supermarkt maar met de anderhalve-meter-samenleving en de mondkapjes wordt dat momenteel wel erg lastig gemaakt.

De beste match voor mij zou iemand zijn die al wat oudere kinderen heeft en echt op zoek is naar een vaste relatie. Iedereen heeft een rugzakje, maar dat moet niet je levensvreugde wegnemen. Dus ben jij die spontane vrouw die op zoek is naar een romantische, gezellige en ondernemende man, dan zie ik je bericht graag tegemoet.”

Frank (56): ’Ik ben meer een gever dan een nemer’

Komt uit: Noord-Brabant. Beroep: Zelfstandig ondernemer met een eigen bedrijf. Kinderen: „Ja, drie dochters (25, 22 en 19).” Rookt: Nee. Drinkt: „Op z’n tijd.” Houdt van: „Muziek. Ik speel zelf gitaar in een akoestisch duo en speel ook piano. Daarnaast zit ik op salsales en maak ik met goed weer graag een ritje op de motor.” Zoekt: „Een leuke vriendin. Vrouwelijk, charmant en net als ik ondernemend.”

„Mijn dochters wilden mij eigenlijk opgeven voor First Dates, maar dat vond ik veel te direct. Voor je het weet wordt er van alles geknipt en geplakt en kom je heel anders over dan je eigenlijk bent. En datingsites vind ik vaak zo oppervlakkig. Het draait er alleen om de foto, maar voor een connectie is meer nodig dan een leuk plaatje. Daarom vond ik dit wel een leuke manier om misschien wel de vrouw van mijn dromen tegen te komen.

Frank: „Ik houd ervan om samen dingen te ondernemen.” Ⓒ Sasha Lambert

Hoe die droomvrouw eruit ziet? Vrouwelijk, charmant en romantisch… En uiteraard moet er die bekende klik zijn. Dat je gewoon voelt dat het goed zit. Ik houd ervan om samen dingen te ondernemen. Om een salsales te volgen, een rondje te maken op de motor, naar muziek te luisteren - zelf speel ik gitaar in een akoestisch duo - en gewoon van het leven te genieten.

Ik heb drie dochters op wie ik gek ben. De oudste twee wonen op zichzelf en de jongste woont bij mijn ex-partner. Met alledrie heb ik een goede band. En ze willen dus dat hun vader weer eens een leuke vrouw tegen het lijf loop, haha. Zelf zie ik dat ook absoluut zitten. Het zou fijn zijn om mijn leven te kunnen delen met iemand. Ik ben meer een gever dan een nemer. Denk altijd eerst aan een ander en dan aan mezelf.

Op mijn ideale date leren we elkaar kennen in een persoonlijke setting - dat hoeft overigens niet op de allereerste date, hoor. Maar over het algemeen vind ik dat een stuk ontspannender dan elkaar nauwelijks kunnen verstaan in een restaurant met een grote tafel tussen ons in. Thuis een drankje drinken en lekker koken lijkt mij top. Al ben ik geen geweldige kok… Ik kan wel heel goed helpen!”

Jan (65): ’Ik ben geen doorsnee 65-plusser’

Komt uit: Noord-Holland. Beroep: Auto- en motorinstructeur. Kinderen: „Ja, drie dochters van 34, 38 en 39 en vier kleinkinderen.” Rookt: „Niet en ik hoop dat mijn date date ook niet doet.” Drinkt: „Af en toe een lekker drankje.” Houdt van: „Ik sport graag en vind het heerlijk om met de motor rond te trekken en nieuwe plaatsen te ontdekken.” Zoekt: „Een leuke, sportieve vrouw die mij kan bijhouden. Of nog liever: die mij voorbij loopt!”

„Mijn oudste dochter heeft mij opgegeven. Die vond het wel weer eens tijd voor een leuke vrouw in het leven van haar vader. En ik geef haar geen ongelijk! Daten als je geen twintiger meer bent, is best lastig. Ik zie vaak genoeg een leuke vrouw langslopen, maar hoe weet je of iemand bezet is of überhaupt interesse heeft? Ze hebben geen sticker op hun hoofd - al zou dat soms best handig zijn, haha. Samenwonen hoeft voor voorlopig even niet. Een relatie waarin we beiden ons eigen huis houden en onze vrije tijd heel bewust met elkaar delen, lijkt mij op dit moment perfect.

Jan: „Ik hou van avontuur en heb iemand nodig die mij uitdaagt.” Ⓒ Sasha Lambert

Ik ben geen doorsnee 65-plusser. Ik heb een eigen bedrijf dus werk nog elke dag, sta meerdere keren per week in de sportschool en trek er in de zomer het liefst op uit met de motor. Tentje mee (al pak ik soms ook een hotel) en Europa verkennen. Heerlijk! Een caravan en elektische fiets schaf ik over een jaar of vijftien weleens een keer aan.

Ik geef motortrainingen op het circuit en ga daarvoor regelmatig met mijn knieën over de grond. Je hoort het al: ik hou van avontuur en heb iemand nodig die mij uitdaagt. Dat we samen een hike maken, ik sta uit te hijgen en zij grijnzend vraagt: ’Kun je me niet bijhouden, ouwe?’

Gezond leven vind ik heel belangrijk. Iemand die rookt of regelmatig fastfood eet, zou niet bij mij passen. Af en toe kan ik enorm genieten van een sigaar en een goed glas whiskey, maar dan moet het daar echt het moment voor zijn.

En taart eet ik ook weleens, maar ik hoef geen tien stukken per week. Als ik dan even ’ongezond’ doe, wil ik er optimaal van kunnen genieten. Ik ben benieuwd of er iemand is die dat met mij zou willen delen.”

Arno (29): ’Op mijn droomdate doen we iets actiefs’

Komt uit: Utrecht. Beroep: Docent Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Kinderen: „Nee, en ik weet nog niet of ik ze wil.” Rookt: Nee. Drinkt: „Nee. Of nou ja... soms.” Houdt van: „Sport – ik doe aan rolstoelbasketbal – en ik lees graag. Maar met een avondje Netflix maak je mij ook blij!” Zoekt: „Een knuffelberin! Een vrouw die mijn spierziekte niet als een belemmering ziet en vooral kijkt naar de leuke, spontane, lieve man die ik ben.”

„De mensen die mij kennen zouden mij omschrijven als een leuke, spontane man die het beste met iedereen voorheeft. Ik sta positief in het leven, wil alles eruit halen en ben een echte knuffelbeer. Dat zijn dingen die ik ook in een vrouw zoek. Vanwege mijn spierziekte bestaat de kans dat ik uiteindelijk in een rolstoel komt te zitten, maar ik zou het leuk vinden om iemand tegen te komen die denkt: Lekker belangrijk die spierziekte. Het is een hartstikke leuke man en ik wil er vol voor gaan.

Of ik kinderen wil, dat weet ik nog niet. Op sommige dagen heb ik al genoeg aan mezelf en kinderen maken je leven er een stuk hectischer op. Tegelijkertijd sluit ik het niet helemaal uit. Misschien kom ik iemand tegen met wie het zo goed klikt, dat ik er anders over ga denken.

Arno: „Ik vind het belangrijk om goed voor mijn lichaam te zorgen en houd van sport.” Ⓒ Sasha Lambert

Ik ben docent Voeding & Diëtetiek en dat kan natuurlijk alleen maar als ik zelf ook gezond leef. Ik vind het belangrijk om goed voor mijn lichaam te zorgen en houd van sport. De afgelopen jaren heb ik van alles geprobeerd en vroeger voetbalde ik veel, maar sinds kort heb ik rolstoelbasketbal ontdekt. Dat doe ik dus nu een paar keer per week bij sportvereniging Antilope. Toen ik die naam hoorde, was ik natuurlijk al om, haha.

Op mijn droomdate doen we iets actiefs. Een wandeling van tien kilometer is wellicht niet zo’n goed idee, maar iets als glowgolfen, of desnoods naar de kinderboerderij gaan is hartstikke gezellig. Al is een drankje doen natuurlijk ook altijd goed. Als we maar lekker kunnen praten. Ik heb er zin in, jij ook? Groe(n)ten!”

