‘Ik wil geen onbereikbare ster zijn’

Jij hebt een bomvolle agenda, hoe houd je dat allemaal vol?

“Nou, een jaar of twee, drie geleden had ik zelf ook het gevoel dat ik op een burn-out afstevende. Ik sliep slecht, kon geen prikkels meer verdragen en had moeite om me te concentreren. Maar ja, als alleenstaande moeder en ZZP’er kun je het je niet veroorloven om op de bank te gaan zitten, dus ging ik gewoon maar door. Er is best veel gebeurd in mijn leven. Mijn moeder overleed na een lang ziekbed, ik kreeg een aantal miskramen, ging scheiden en daarna werd mijn vader ernstig ziek en ging dood. En ondertussen stond ik jaar na jaar, driehonderd dagen per week, in een grote musical. Ik ben van nature een heel positief mens, maar op een gegeven moment werd het zelfs mij te veel. Gelukkig ben ik er uiteindelijk weer uitgekomen.”

Hoe dan?

“Ik ben bij een coach geweest. Niet lang: in totaal heb ik zes gesprekken gehad. Zij begreep mij heel goed. Zij vond het verdrietig wat ik allemaal heb meegemaakt. Het was fijn om dit een keer met iemand te kunnen bespreken. Ik was vooral doodmoe van alles, dus heb ik toen een paar maanden niet gewerkt. Ik weet nog dat ik auditie wilde doen voor Sister Act en dacht: ‘Sorry. Ik ben op de verkeerde plaats en op het verkeerde moment. Ik ga naar huis.’ Dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. Gelukkig belde Joop van den Ende mij later op om me persoonlijk te vragen Simone Kleinsma te vervangen in Moeder, ik wil bij de Revue. Sindsdien sta ik weer bijna dagelijks op het podium.”

De vader van je kinderen woont in Groningen, dus je voedt je kinderen grotendeels alleen op. Zwaar?

“Nee, helemaal niet. Ik ben geen controlfreak, maar het maakt mijn leven toch wel makkelijk als ik de opvoeding zelf in de hand heb. Mijn oudste zoon woont sinds kort op zichzelf, maar ik ben zo’n moeder die altijd voor haar kinderen klaarstaat en hen op de eerste plaats zet. Nog steeds sta ik elke dag vroeg op om mijn jongste te wekken en met hem te ontbijten, ook al kom ik ’s nachts pas om twee uur thuis. Ik zorg altijd dat er eten klaarstaat en bel hem voor en na elke voorstelling. Mijn kinderen weten altijd precies waar ik ben en wat ik doe. Ze zien hun vader wel vaak hoor, de jongens zijn deze zomer zelfs met zijn vrouw en twee kinderen op vakantie geweest. Gelukkig gaan we nu prima met elkaar om. Ik denk dat het voor iedereen moeilijk is als zijn of haar partner verliefd wordt op een ander, dus dat geldt ook voor mij. Ik heb het hem inmiddels vergeven.”

Je lijkt me nog steeds heel druk. Kun je je wel een beetje ontspannen?

“Om nou te zeggen: ik pak een boek en ga lézen… nee. Dan spoken er honderdduizend dingen door mijn hoofd die ik eigenlijk nog moet doen. Ik heb het ook te druk om op vakantie te gaan. Ik doe veel vrijwilligerswerk en zet me in voor goede doelen, zoals KiKa en ALS. En áls ik dan een avondje vrij heb, ga ik bij eenzame mensen op bezoek. Dat geeft me ook veel voldoening. Ik geniet er wel enorm van om leuke dingen met vriendinnen te doen, zoals winkelen of een terrasje pakken. En ik ben dol op mijn werk, dat scheelt natuurlijk ook. Ik vind het ongelooflijk dat ik al 33 jaar in het vak zit en bijna alleen maar hoofdrollen heb gespeeld.”

Toch ben je nog steeds heel benaderbaar. Je gaf me bijvoorbeeld meteen je nummer. Er zat geen manager tussen, wat bij veel grote sterren wel het geval is...

“Stanley Burleson noemt me geen Mariska van Kolck, maar ‘Mariska van het Volk’. En dat klopt ook wel. Als mensen een praatje met me willen maken of met me op de foto willen, zeg ik altijd ‘ja’. Ik vind dat leuk. Ik wil geen onbereikbare ster zijn. Dat past niet bij me.”

Zit je op Tinder?

“Haha! Nee. Ik heb inderdaad al heel lang geen kerel meer gehad, maar ik kom ook nooit leuke mannen tegen. Als ik met vriendinnen uitga, geef ik aandacht aan die vriendinnen en kijk ik dus ook niet om me heen. Ik ken wel veel mensen die op Tinder zitten – mijn broer bijvoorbeeld ook – maar het spreekt me niet aan. Dan swipe je iemand weg op alleen een foto en dat vind ik zó onaardig. Zo wil ik niet met mensen omgaan.”

Je hebt twee langdurige relaties gehad die allebei stukliepen. Durf je het nog wel een keer aan?

“Ja, ik zou het heel leuk vinden om nog een keer iemand te vinden die veel van mij houdt en een beetje door mijn pantser heen prikt. Door alles wat ik heb meegemaakt ben ik wel wat gehard.”

Je bent nu 55. Is het moeilijk voor jou om aan de top te blijven?

“Voorlopig heb ik niet te klagen over werk. Er staat me een druk seizoen te wachten met de musical Haal het doek maar op, die in januari in première gaat. Daarna volgt er weer een andere musical, waar ik nog niks over kan zeggen. Ik heb me dat ook weleens afgevraagd, want ik ben nu eigenlijk te oud om een moeder te spelen en te jong voor de echte ‘grande diva’-rollen. Maar dat voegt zich dus vanzelf. Ik hoop dat we daarin Amerika achternagaan, daar zie je steeds meer oudere vrouwen in het theater en op het witte doek.”

En qua uiterlijk? Voel je de druk om aan de Botox en fillers te gaan?

“Nee! Ik vind dat mensen daar niet mooier van worden. Ik zie jonge meiden met heel dikke lippen, geprononceerde jukbeenderen en hairextentions. Zo nep! Je zíet dat het niet echt is. Het enige wat ik heb laten doen is mijn oogleden liften. Daar ben ik heel blij mee.”

En verder?

“Ik doe normaal: eet pasta, vlees en brood en drink gewoon melk en wijn. Nu krijg je weer kanker van verse jus d’orange. Hoé dan! Ik zorg wel dat ik zoveel mogelijk de fiets pak; in het dorp zul je mij nooit in de auto zien. En ik ren drie keer per week een rondje van vier kilometer. Ik probeer gezond te leven, maar niet overdreven. Ik heb als tiener boulimia gehad, dus ik weet hoe het is om geobsedeerd te zijn door eten. Gelukkig heb ik die periode ver achter me gelaten.”

Hoe kwam dat?

“Als klein meisje was mijn grote droom om balletdanseres te worden. Dat betekende dat ik al jong op de balletacademie zat en op mijn veertiende op kamers in Amsterdam woonde. Ik ging alleen in de weekenden naar huis. De druk om er als een klassiek balletmeisje uit te zien, was heel groot, maar ik had best wat rondingen. Borsten, bovenbenen, kuiten… daar werd ik mee gepest, dus ging ik de gekste dingen verzinnen om gewicht te verliezen. Ik was ook niet het paradepaardje van de academie. Pas later, toen ik in het programma Die verflixte 7 van Rudi Carrell zat, realiseerde ik me dat ik wél goed was. Daar ben ik wel sterk van geworden. Terwijl andere meisjes zich aansloten bij een gezelschap, pakte ik op mijn achttiende mijn rugzak om naar Duitsland te gaan en audities te doen. Ik leerde daar niet alleen nog beter dansen, maar ook zingen, acteren en uiteindelijk presenteren. En zo ging het balletje rollen. Nu doe ik nog steeds alles. Zolang ik het maar leuk vind.”

Wat doe je nu om te voorkomen dat je weer zo moe wordt?

“Mijn grenzen bewaken. Ik doe nu vooral dingen die me energie géven en niet die me energie kósten. En dat geeft me veel rust moet ik zeggen.”

Meer Mariska:

Naam: Mariska van Kolck

Geboren: 29 november 1963

Relatie: Nee. Uit een eerder huwelijk heeft ze zoons Christoph (23) en Vincent (17).

Bekend van musicals als De Jantjes, Ciske de Rat, Boeing Boeing, Chigaco en Op Hoop van Zegen. Ze presenteerde ook programma’s als Wie ben Ik, de Eurochart top 50 en Bestemming Nederland. In 1986 zong ze samen met Frank Ashton Let the Sun Shine en haalde daarmee de derde plek in de Nederlandse Top 40. Vanaf januari 2020 is ze te zien in de musical Haal het doek maar op.

Houdt van: “Zingen, vooral van oude liedjes, zoals van The Carpenters en Doris Day. Soms heb ik weleens het gevoel dat ik in de verkeerde tijd ben geboren!”

Hekel aan: “Liegen, stelen en bedriegen.

Ontspant door: “Mijn kinderen. En door mijn nieuwe ‘bijbaan’ als BABS: ‘Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand’. Met het sluiten van huwelijken verdien je geen bal, maar als je die blije gezichten ziet… onbetaalbaar!

