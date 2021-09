’Kinderen lokken met ballonnen op priklocaties vind ik onethisch’

Premium Binnenland

Volle kerk feest voor gelovigen: ’Brok in mijn keel van ontroering’

In het wijwater-font ligt een familieflacon ontsmettingsgel, een QR-code is niet nodig in de Heilig Hartkerk in Oss. Zij aan zij zitten de beminde gelovigen in de 23 rijen houten banken van het middenschip. Herfstzon zet het glas-in-lood in vuur en vlam, wierook wolkt onder de kerkbogen.