’Ik viel als een blok voor haar, maar ik heb een vriend...’

„Ik had net een huis gekocht met mijn vriend. Onze kinderen van 8 en 6 waren dolgelukkig met hun nieuwe kamer en de grote tuin met speeltoestellen. We hadden alles op orde. Eindelijk. Na jaren van onrust waarin eerst ik en daarna mijn vriend een burn-out had gekregen. Maar nu kon het grote genieten dus beginnen, konden we eindelijk weer van elkaar genieten.

Kinderboerderij

Niets leek ons geluk in de weg te staan. Maar net toen ik dacht dat ik alles had, gebeurde er iets wat m’n hele leven op z’n kop zette: ik ontmoette haar... Het gebeurde nota bene bij de kinderboerderij. Ik was daar met mijn dochter en zoontje toen ik haar zag. Een prachtige vrouw met lang blond haar en een grote flaphoed. Ze zat in haar eentje op een bankje naar de bokjes te kijken en ik besloot naast haar te gaan zitten.

Ze keek op en ik voelde een steek in mijn buik toen ik in haar groene ogen keek. Ik was meteen in de war; zoiets was me nog nooit gebeurd bij het zien van een vrouw. Dus toen ze goeiemorgen zei, kon ik niks uitbrengen. Ik richtte mijn blik strak op de stoeiende bokjes. ’Wat zijn ze leuk, hè?’ zei ze. We raakten in gesprek en gaandeweg ontspande ik. Op een gegeven moment waren we zo in gesprek, dat ik niet eens merkte dat de kinderen verder waren gelopen.

Afwezig

Een oudere mevrouw kwam met de jongste aan haar hand naar me toegelopen. ’Is deze is van u? Hij was bijna overgestoken!’ Ik schrok, er had wel ik weet niet wat kunnen gebeuren. De blonde vrouw legde een hand op mijn arm: ’Joh, niks aan de hand, ze zijn allebei nog springlevend.’ Ik voelde de plek waar ze me aanraakte branden en kon niks uitbrengen. Ze glimlachte, stond op en zei: ’Volgende week weer hier?’ Ik knikte en voelde dat ik hevig bloosde.

De hele dag was ik afwezig. Wat was er met me aan de hand? Waarom was ik zo van slag? Daarna telde ik de dagen af naar de volgende vrijdagmorgen dat ik haar weer zou zien. En toch, toen het zo ver was, twijfelde ik of ik wel zou gaan. Ik besefte dat ik haar té graag wilde zien. Uiteindelijk ging ik wel. Mijn adem stokte toen ik haar zag zitten. Op ’ons’ bankje.

Datum

Ik stuurde de kinderen naar de speeltuin en ging naast haar zitten. ’Zo, daar ben je weer’, zei ze. ’Ja, daar ben ik weer’, antwoordde ik blozend. Ze glimlachte en pakte haar smartphone. ’Ik ga je mijn nummer geven’, zei ze. ’Dan doen we een drankje. Zonder kinderen en zonder irritante oudjes die ons op de vingers tikken.’ Ik slikte. Ze wilde met mij alleen afspreken! Ik sloeg haar nummer op en nog diezelfde middag belde ik om een datum te prikken.

De avond erop spraken we al af. Bij haar thuis. Ik was nog niet koud binnen of ze begon me al te zoenen. Ik wist niet wat ik meemaakte! We vreeën urenlang en daarna was ik helemaal van de kaart. Het was zo anders dan wat ik was gewend en alles voelde zo intens! En ik wist: ik ben stapelverliefd. Zo verliefd dat ik alleen nog maar aan haar kan denken. Ik wil bij haar zijn en de rest van de wereld vergeten. Maar ik heb een vriend, een gezin... We hadden alles net voor elkaar, waren samen gelukkig. Ik kan dat toch allemaal niet opgeven?”

