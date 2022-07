Het is veelal de norm dat vaders een fulltime baan hebben en moeders parttime werken of fulltime moeder zijn. Tegenwoordig wordt het gelukkig steeds normaler om af te wijken van de norm. Helaas gaat dit nog niet zonder slag of stoot.

Moedermaffia

Zo deelde Tessa Heinhuis, hoofdredacteur van Mama Magazine, dat zij als moeder fulltime werkt en daarnaast ook af en toe in het weekend aan het werk is. Gelijk werd Tessa door de moedermaffia overladen met kritiek, sommige moeders begrijpen hier niks van.

Zelf laat Tessa op Instagram weten dat ze het jammer vindt dat moeders elkaar zo bekritiseren en ze vraagt zich af waarom er aan mannen nooit kritische vragen worden gesteld. „Ik hoop echt dat de kijk op vaders en moeders gelijkwaardiger wordt. Vaders ‘passen niet op’ hun eigen kinderen. En moeders zijn méér dan alleen moeder. (…) Als een man zich niet hoeft te verantwoorden voor het leven dat hij leidt buiten zijn gezin om, waarom moeten moeders dat dan wel?”

De meningen op Twitter over dit onderwerp zijn verdeeld. Monique is van mening dat een moeder minder moet gaan werken als er een kind op komst is.

Anderen vinden dat fulltime werken als moeder zijnde prima kan.

En volgens Lotte kan je het als moeder eigenlijk nooit goed doen.

Praat mee

Wat vind jij? Fulltime werkende ouders: waarom wordt moeder harder veroordeeld dan vader? Vind jij dat je als moeder prima fulltime kan werken? Of vind je dat een moeder meer bij haar kinderen moet zijn? Praat mee via onze Facebookpagina!