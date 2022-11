Premium Het beste van De Telegraaf

Iris: 'Het was beangstigend zoveel fans als we hadden'

Door Kimberley van Heiningen

’Ik was een dorpsmeisje dat er altijd al van droomde actrice te worden.’ Ⓒ Martijn Senders

Van Oh Oh Cherso tot Het Huis Anubis, van kinderidool tot het mikpunt van internet: hoe is het als je vanuit het niets bekend wordt in heel Nederland? Hoe voelde de hype? En hoe is het nu? Met nul tv-ervaring kreeg Iris Hesseling (35) de rol van Amber in de jeugdserie Het Huis Anubis, waar ze van 2006 tot 2010 in speelde. Ze is getrouwd, heeft twee dochters (4 en 2) en werkt parttime op een theaterwerkplaats.