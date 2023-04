’Had ik maar nooit stiekem zijn treintjes verkocht’

„Oranje outfits, tompoucen en rood-wit-blauw in alle straten. Koningsdag, ik hou ervan! Elk jaar klap ik stipt om zes uur ’s morgens twee campingstoeltjes uit op een stuk stoep richting het centrum. Kleedje ervoor, tafel ernaast en uitstallen maar.

De hele dag probeer ik, meestal samen met een goede vriendin, zo veel mogelijk spullen te verkopen. Dat gaat er soms fanatiek aan toe: klanten binnenhengelen met leuke praatjes en natuurlijk flink onderhandelen over prijzen. Ik krijg daar een enorme energieboost van.

’Zooi’ om te verkopen

Mijn man moet er niks van weten, die vindt het dodelijk saai en gaat liever met zijn vrienden op stap. Ook goed, ik vermaak me wel. Het hele jaar door spaar ik ‘zooi’ om te verkopen op de vrijmarkt. Kennissen, vrienden, familie en zelfs collega’s komen soms met een doos aanzetten. Zeker in coronatijd heb ik veel kunnen verzamelen, toen was iedereen druk aan het ontspullen.

Helaas is mijn man daar niet zo goed in. Die kan nooit iets weggooien. Tijdens de grote schoonmaak mocht ik dan ook alleen mijn eigen verzameling aan troep uitdunnen. ’Ik ga wel een andere keer door mijn spullen,’ zei hij. ’Gewoon op mijn eigen tempo.’

Modeltreintjes

Maar je raadt het al: hij doet dat dus nooit. Op de ochtend van Koningsdag zette ik daarom snel stiekem wat stoffige dozen van hem in de auto.

Eén doos met versleten jeans, één met oude boeken en één met wat miniatuur-rails en modeltreintjes erin. Leek me prima om die te verkopen. Hij had er in geen twintig jaar naar omgekeken. De verkoop liep als een trein! Bijna alles was weg, op een paar sieraden en wat boeken na. Ook mijn man kwam moe maar vrolijk thuis van zijn mannendag in Amsterdam.

De volgende ochtend vertelden we uitgebreid over onze Koningsdag. Ik over de drukte en grote winst, mijn man over hun kroegentocht. ‘We hebben ook over een stukje markt gelopen en weet je wat ik zag? Een Jouef Set!’

‘Een wat?’ vroeg ik.

‘Zo’n oude treinset, die ik ook heb. Je weet wel, die blauwe doos op zolder.’

Een golf van adrenaline schoot door mijn buik. Ik weet niet meer hoe ik reageerde; ik kon alleen maar denken aan de doos met miniatuurrails en modeltreintjes, die ik op de markt voor een tientje had verkocht aan een jongen en zijn vader.

O jee, hij weet het

Inmiddels stormde mijn man al de zolder op. Met gespitste oren en bonzend hart luisterde ik naar de geluiden van zijn zoektocht. Eerst neuriede hij nog, maar na een kwartier klonk alleen nog maar gemopper van boven. Toen hij me riep, dacht ik: o jee, hij weet het. Maar hij vroeg of ik wilde helpen zoeken.

Ik antwoordde dat ik dat wel in m’n eentje zou doen, maar niet nu. ‘Je kijkt vast weer met je neus,’ zei ik nog. Ik vond het zó gênant, maar durfde niet op te biechten wat ik had gedaan. Ik ben toen als een gek gaan speuren op Marktplaats. Wat bleek: die dingen kostten daar wel 75 tot 100 euro!

Ik heb mijn verlies genomen en eenzelfde setje gekocht en in een doos op zolder gelegd. Heb er zelfs wat stof op gestrooid. Daarna heb ik ’m vol trots gepresenteerd. Hij keek er even in, gromde goedkeurend en bracht de doos toen weer naar zolder. Waar-ie inmiddels weer als vanouds ligt te verstoffen. Eén ding weet ik zeker: zijn oude spullen blijven komende Koningsdag mooi op zolder liggen.”

