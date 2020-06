’Normaal ben ik nooit zo bezig met huidskleur’

„Jullie baby’tje wordt prachtig”, horen we voor de zoveelste keer tijdens de zwangerschap. Toen mijn vrouw nog niet in verwachting was, viel een variant ons ten deel: „Jullie gaan mooie kindjes maken.” Het zijn lieve zinnetjes. Meestal beantwoord door een blozende glimlach. In bijna alle gevallen uitgesproken door een vrouw. En vrijwel altijd wordt gedoeld op onze huidskleur. Het schoonheidsideaal lijkt voor te schrijven dat een lichte en een donkere tint hoe dan ook mooie mensen oplevert. Halfbloedjes.

Uitgescholden

Op Facebook lees ik een bericht van een oud-collega. Daags na de demonstratie op de Dam waar massaal de coronaregels overtreden zijn, heeft zij een gesprek met haar zoon die nooit meer naar Amerika wil en die datzelfde weekend in ons mooie land voor ’vieze neger’ wordt uitgescholden. Ze schrijft: „Ik heb gepoogd om de kinderen op te voeden met een intelligent beeld van een interraciale samenleving. Waar zij trots mogen zijn op hun beide kleuren. Het zwarte deel bestaat niet zonder het witte deel.” Haar zoon zegt dat te weten: „Maar voor iedereen ben ik gewoon zwart.”

En op VROUW lees ik een column van WNL-presentatrice Lisette Wellens. „Als kind van een zwarte moeder en een witte vader balanceer ik op een vreemde lijn. Niet wit en niet zwart. Allebei een beetje. En dus ook allebei net niet”, schrijft ze. Ze somt op hoe ze in de loop der tijd ’goedbedoelde’ racistische opmerkingen te horen kreeg. Ik besef dat ik in het verleden dat soort teksten ook meer dan eens bezigde. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik ze ook hoorde. ’Wat spreek je goed Nederlands’ is normaal gesproken niet iets wat je tegen een geboren Amsterdammer zegt.

Palet aan huidskleuren

Terwijl de wereld steeds verder in de greep raakt van antiracisme-demonstraties denk ik aan het Facebook-bericht en de column. Ons kind zal ook een halfbloedje zijn. Is dat deze dagen een aanbeveling, een geuzennaam of een scheldwoord? Ik weet het ook niet meer. Wat ik wel weet, is dat ik in ons huishouden straks in de minderheid ben: ik de allochtoon, mijn vrouw en kind autochtonen. En we zullen met z’n drietjes een heel palet aan huidskleuren vertegenwoordigen.

Normaal ben ik nooit zo bezig met huidskleur. In een interview met De Volkskrant zei ik vorig jaar: „Ik kom niet ’s ochtends op mijn werk om te tellen hoeveel kleurlingen ik daar zie.” Boven het artikel had men de kop ’antihokjesman’ gezet. Door het nieuws van de afgelopen week en de eerdergenoemde verhalen ben ik er meer op gaan letten de laatste dagen.

’Wittemensenknuffelaar’

Mijn schoonfamilie is blank, ik werk in een sector waarin veel blanke mensen werken, en ook vrijwel mijn hele vriendenkring heeft een lichte huidskleur. In de ogen van het fanatieke deel van de antiracisme-demonstranten is dit het bewijs dat ik iemand ben die zijn achtergrond verloochent. Een ’verrader’, een ’afvallige’, een ’excuus-allochtoon’, een ’wittemensenknuffelaar’, een ’Bounty’. Valt dit ook onder discriminatie? Hoe vaak krijg ik dit soort termen offline en online wel niet naar mijn hoofd geslingerd.

Opmerkelijk vind ik dat ik juist door personen uit de groep die het hardst roepen dat het tijd is voor meer diversiteit in besturen, directies en in de media eerder genoemde termen krijg toegesnauwd. Zouden zij mij niet moeten overladen met complimenten dat ik gehoor weet te geven aan hun verlangen?

Geboortekaartjes voor gelijkgetinten

Als ik nogmaals naar onze grotendeels gelijkgetinte vriendengroep kijk, zie ik iets anders. De geboortekaartjes zullen straks in brievenbussen van appartementen in de stad tot boerderijen op het platteland vallen. In bovenwoningen van nog geen 50 vierkante meter tot in jaloersmakende huizen met tuinen rondom. Bij alleenstaanden, bij stelletjes van hetzelfde geslacht, bij gezinnen met kinderen en bewust zonder. Bij twintigers, bij leeftijdsgenoten, en bij vijftigers met wie we close zijn. Wat een diversiteit! Wat een weelde dat ons kind te midden van deze mensen zal mogen opgroeien.

En mag ons kind dan ook opgroeien in een samenleving waarin je niet belast wordt hoe je een huidskleur moet noemen? Waarin de focus op de toekomst ligt met de lessen van het verleden in ons achterhoofd in plaats van de geschiedenis te willen wreken? Waarin het niet uitmaakt wat je afkomst en achtergrond is, maar het ertoe doet hoe hard je werkt en hoe je gegeven kansen benut? Zo hebben mijn ouders mij opgevoed.

Inclusiviteit begint bij jezelf

Ik leerde dat een inclusieve samenleving bij jezelf begint, waarbij je niemand uitsluit, waarbij je altijd het gesprek blijft aangaan. Waarbij de discussie hard op de inhoud mag zijn, maar waarbij je uiteindelijk de ander wanneer nodig een arm om de schouder moet kunnen slaan. Zo lang het nodig is natuurlijk op 1,5 meter, want zelfs empathie en meelevendheid ontslaan ons nog niet van de plicht ons aan de regels te houden om de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden.

O ja. Een ieder die zegt dat wij een mooi en prachtig kindje zullen krijgen: je hebt gelijk!