Daghoroscoop 20 oktober

VANDAAG JARIG

Als familierelaties de laatste tijd zijn verbeterd zal dat mede te danken zijn aan financieel succes. Kinderen kunnen komend jaar het nest verlaten en meerdere malen verhuizen. Blijven ze nog thuis dan kunnen ze temperamentvol zijn, om niet te zeggen, lastig. Uw geduld zal worden getest.

RAM

Toenemende zorgen over uw uiterlijk kunnen tot een radicale verandering leiden. Een bijzondere gebeurtenis binnenkort wettigt enige speciale aandacht en het lijkt raadzaam om af te gaan op de adviezen van een kapper of stylist.

STIER

U doet er goed aan om u vandaag als een nijvere bij te gedragen. Ledigheid kan voor allerlei soorten problemen zorgen. Breng wat u gelooft in praktijk; u zult zich goed voelen als u vrijwilligerswerk doet voor zieken of ouderen.

TWEELINGEN

Stel uzelf eens de vraag of de verplichtingen die u aangegaan bent een excuus zijn om u te onttrekken aan gezinsverantwoordelijkheden. Doet u dat niet zelf dan kan uw partner dat doen. Iemand kan uw positie in gevaar brengen.

KREEFT

Een idee om uw werk te vergemakkelijken en de productie te vergroten kan waardevol blijken te zijn. Meldt het bij uw superieuren en vraag wat zij ervan vinden. U kunt alle problemen oplossen zodra u zich erin verdiept.

LEEUW

Het plannen van een vakantie of zakenreis kan op de een of andere manier onderhevig zijn aan beperkingen. De kans is groot dat u moet afwijken van het gebaande pad. Uw zelfvertrouwen zal worden getest als u zich moet aanpassen.

MAAGD

Verwarrende omstandigheden kunnen positief uitvallen zodra de eerste schok is verwerkt. Er kan van alles gebeuren. Haast u niet, ook niet als u achterloopt. Gevoelens zullen fluctueren en iemand kan zich gekrenkt voelen. Pas op!

WEEGSCHAAL

Wedijveren om iemands aandacht en affectie lokt jaloezie uit, kattig gedrag en misschien zelfs haat. Geruchten kunnen voor achterklap zorgen, zowel in zakelijke als persoonlijke relaties. Een auditie kan daarop stuk lopen.

SCHORPIOEN

In uw haast om resultaat te boeken kunt u struikelen en veel ellende veroorzaken. Kalm aan. Verveling kan u inspireren veranderingen door te voeren die innovatief en productief zullen blijken. Pas aan gebeurtenissen uw kleding aan.

BOOGSCHUTTER

De kans bestaat dat u vanochtend al vroeg een beslissing moet nemen die van belang is om uw spel goed te spelen. Met een verkeerd uitgangspunt vraagt u om moeilijkheden. Een frivool risico krijgt onaangename gevolgen.

STEENBOK

Angst en emoties kunnen uw vermogen lam leggen om een besluit te nemen of keuze te maken. Ga er eens voor zitten en tracht een eind te maken aan zorgen die tot een conflict kunnen leiden; dat hoeft niet op stel en sprong.

WATERMAN

Daar terecht komen waar u wilt zijn zou moeiteloos moeten verlopen. Een perfecte dag om iets nieuws te ondernemen. De mensen die u ontmoet zullen u interesseren. U krijgt een tweede kans om een zaak recht te zetten.

VISSEN

Een opwindende zakelijke kans kan u ertoe brengen impulsief te handelen. Neem op financieel gebied echter niet te veel hooi op uw vork. Overschrijd evenmin uw budget om iemand te belonen die zich voor u heeft ingespannen.