Daghoroscoop 1 februari - Sterrenbeeld Steenbok: ’Dwaal niet af naar dromenland’

VANDAAG JARIG

Het wordt een jaar van toenemende geestkracht en vooruitgang terwijl ook emotionele genezing op gang komt. Jouw algeheel welbevinden verbetert. Bouw een financiële buffer op en doe dat stap voor stap. Dit jaar is perfect om gedisciplineerd te sparen en te investeren.

STERRENBEELD RAM

Hoewel er positieve kracht in de atmosfeer zit is het niet zeker of die ook voor je bestemd is. Ware macht en invloed zijn in andere handen, maar je kunt jouw kans op succes vergroten door samen te werken. Doe juist de kleine dingen goed.

STERRENBEELD STIER

Als jouw werk met kunst of gezondheidszorg te maken heeft, kan men een beroep doen op jouw kennis van zaken. Je zult opgelucht zijn als een huiselijke crisis wordt opgelost of op vals alarm berust. Werk aan jouw uiterlijk en durf te veranderen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

De komende periode is gunstig om vriendschappen te versterken en nieuwe te sluiten. Ook kan een leuke romance opbloeien die niet jouw bedoeling was, dus pas op, als je al gebonden bent. Financiële druk lijkt af te nemen.

STERRENBEELD KREEFT

Breng de ochtend alleen door en denk na. Je kunt een geheim met je meedragen dat aan je knaagt en een bekentenis zal je opluchten. De maan schuift binnenkort jouw teken binnen en dat is prettig. Liefde zal somberheid wegnemen.

STERRENBEELD LEEUW

De komende periode is gunstig om te reizen. Verzamel informatie over eventuele bestemmingen. Op gebruik van elektronische en technische apparatuur rust zegen. Grijp een kans om jouw artistieke talent aan publiek te tonen.

STERRENBEELD MAAGD

Houd zelf voet bij stuk als anderen niet weten wat ze willen. Doe geen zaken met mensen die je niet kent of hun betrouwbaarheid niet hebben bewezen. Dop thuis jouw eigen boontjes als jouw partner verdiept is in andere zaken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een juridische zaak kan een positieve wending nemen. Een verzekeringskwestie of erfenis wordt eindelijk geregeld. Voer jouw efficiency op. Weet wat er van je wordt verwacht. Er kan spontaan een liefdesaffaire opbloeien.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Gunstige aspecten voeren de boventoon, zowel zakelijk als privé. Het hangt van jouw voorkeur af of je financieel of op liefdesgebied wilt scoren. Optimisme kan je ertoe verleiden meer te beloven dan je waar kunt maken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Ontwikkel jouw artistieke talenten. Ontspan en koester geen te hoge verwachtingen. Investeer meer tijd in jouw sociale leven; als je toe bent aan een nieuwe relatie kunnen zich genoeg kansen voordoen. Kortom: ga uit.

STERRENBEELD STEENBOK

Wend plichtsgevoel en discipline aan om verwarring en twijfel de baas te worden. Eén vogel in de hand is immers meer waard dan tien in de lucht. Laat mensen die op je rekenen niet in het ongewisse. Dwaal niet af naar dromenland.

STERRENBEELD WATERMAN

Om succes te boeken moet je bescheiden blijven en achter gesloten deuren hard werken. Probeer jouw reacties en emoties te analyseren en jouw hart met jouw hoofd in evenwicht te brengen. Ga discreet om met familiegeheimen.

STERRENBEELD VISSEN

Je kunt uit je doen zijn door een vreemde droom of rusteloze nacht, maar het kan desondanks een aangename dag worden. Je kunt als bij toverslag een kristalheldere kijk krijgen op een intieme relatie. Puzzelstukjes vallen op hun plaats.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.