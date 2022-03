Daghoroscoop 14 maart - Bewaar je gevoel voor humor, Ram

VANDAAG JARIG

Onder invloed van de kosmos zul je de komende maanden nog energieker worden dan je al bent. Je kunt projecten starten of nieuwe producten op de markt brengen. Wat je ook begint, het wordt gesteund. Als dat ook nog in een loopbaan is met een spiritueel karakter, wordt het een goed jaar.

RAM

Je zult extra geduld en tolerantie moeten opbrengen, want het wordt een moeizame dag als je eigen inzichten naar voren wilt brengen of je aan iets wilt onttrekken. Bewaar je gevoel voor humor, al zal dat niet makkelijk zijn.

STIER

Vraag toestemming je kantoorruimte of werkplek gezelliger te maken, dat maakt iedereen gelukkiger en productiever. Er kan je een leuke verrassing wachten in de vorm van een geschenk. Een medische check-up kan geen kwaad.

TWEELINGEN

Leen niets uit, want de kans is klein dat je het terugkrijgt. Iets weggeven kan natuurlijk ook en is niet verkeerd. Financieel lijkt er sprake van een opleving, maar houd rekening met hoge kosten. Stel je romantische wensen bij. Leg de lat niet te hoog.

KREEFT

Leg de nadruk op het onderhouden van goede relaties. Binnen een groep of vereniging kan jou een leidinggevende rol worden toebedacht. Of je kunt gevraagd worden leden te werven of geld bijeen te brengen. Dat is echt iets voor jou.

LEEUW

Vanochtend kun je suffig zijn of last hebben van je maag. Je kunt vooruitgang boeken met een zakelijk of financieel project dat met antiek of kunst te maken heeft. Vraag een vertrouwd iemand advies als het om investeren gaat.

MAAGD

Aarzel niet om gebruik te maken van de contacten die je hebt. Presenteer plannen en ideeën, maar ga zuinig om met je energie. Om succes te behalen is geheimhouding noodzakelijk, want er zijn piraten op de kust.

WEEGSCHAAL

Het lijkt een woelige dag te worden. Anderen kunnen je frustreren, weinig bereid zijn hulp te bieden of hun medewerking zelfs weigeren. Geen geschikte dag om met geld te speculeren of een financiële gunst te vragen.

SCHORPIOEN

Een meningsverschil of bitterheid kan elke vorm van samenwerking onmogelijk maken. Houd je liever gedeisd en probeer niet anderen jouw wil op te leggen. Voer ondertussen je plannen wel uit zoals jij het wilt.

BOOGSCHUTTER

Je kunt opgezadeld worden met obstakels en moeilijke situaties. Dat zal je er echter niet van weerhouden te doen wat gedaan moet worden. Pas wel op je woorden, want er kan ruzie ontstaan of een vervelende discussie.

STEENBOK

Wat je vandaag zegt, kan verkeerd begrepen of uitgelegd worden. Houd alles eenvoudig en voorkom dat er te veel mensen bij jouw zaken betrokken raken. Laat je ideeën niet door anderen beïnvloeden; volg je intuïtie.

WATERMAN

Er kan een schaduw liggen over de gebeurtenissen vandaag. Vertrouw maar gewoon op je vaardigheden, wat er ook op je pad mag komen. Fysieke inspanning kan je helpen innerlijke spanningen te verdrijven.

VISSEN

De sfeer kan emotioneel worden. Denk goed na voordat je iets zegt. De werkvloer kan het toneel worden van een drama als je een belangrijke deadline moet halen of te maken krijgt met een gebrek aan communicatie.

