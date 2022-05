Vrees jij dat je kind langer thuis moet blijven wonen?

Koophuizen

De prijs van koophuizen steeg in januari van dit jaar met ruim 21 procent volgens het CBS. Een jaar eerder betrof die stijging slechts 6,3 procent. In februari en maart van dit jaar vlakte die extreme stijging iets af, maar desondanks daalt het aantal mensen dat een woning koopt. In april van dit jaar kochten bijna 16.000 een huis, dat is 16 procent minder dan in april vorig jaar.

Starters

Dat steeds minder mensen een huis kopen, kan ook betekenen dat jouw eigen kind later uit huis gaat. Volgens De Telegraaf maakt twee derde van de starters zich zorgen of ze een wel koophuis wel kunnen betalen. Ze huren vaak noodgedwongen een dure woning. En een kwart van de ’koopstarters’ stelt het krijgen van een kind zelfs uit.

Jongeren verlieten het ouderlijk huis gemiddeld op 24-jarige leeftijd in 2020, een jaar eerder gebeurde dat nog met gemiddeld 23 jaar oud, volgens het Europees Bureau voor de Statistiek. Er bestaat de kans dat deze leeftijd alsmaar blijft oplopen nu de woningen steeds duurder worden.

Lijkt dat jou vervelend, ook voor jezelf, als je kind langer thuis blijft wonen? Of moet je er niet aan denken dat je zoon of dochter het huis uitgaat en vind je het vooral heel gezellig als hij/zij bij je blijft wonen?

Luister ook naar de podcast Zo Doet Zij Dat, waarin Marieke ’t Hart en Sabine Leenhouts hun ervaringen delen rondom het lege nest:

