‘Drink je meer alcohol sinds corona? Dit kun je doen’

Vier vrijmibo’s per week, een extra glas wijn uit verveling of een biertje na werktijd, omdat je toch niet hoeft te rijden. Volgens het Trimbos Instituut drinkt 11 tot 21% van de Nederlanders meer alcohol sinds de corona-uitbraak. Herstel- en verslavingscoach Esterelle van Zanten maakt zich zorgen. „Het is heel gemakkelijk om in een verslaving terecht te komen, maar er weer uitkomen is veel moeilijker.”