’Niks mis met een alcoholvrije maand, maar waarom zou je?’

De kwelling van Dry January

Het is de zoveelste dag van januari. De lucht is grijs. Het snot waait al 180 dagen uit je ogen. En met een beetje pech dacht ook jij dat Dry January een uitstekend plan was. Het hipsterfenomeen dat overwaaide uit Groot-Brittannië heeft nu zelfs de brave 40-plusvaders te pakken, dan weet je wel hoe ingeburgerd iets is.

Werkelijk het enige wat je gemoed nog een beetje opvijzelt in deze treurige maand mag je daarom niet: een goed glas wijn. Het absurde van deze hele ongemakkelijke situatie is dat je het jezelf oplegt. Je drinkt vrijwillig geen alcohol in de maand waarin je die stevige borrel juist het meest kunt gebruiken. Ja, leg dat maar eens aan jezelf uit.

Om misverstanden te voorkomen, ik vind een paar weken zonder drank zelf ook heel verfrissend. Wat zeg ik? Voor mijn part drink je nooit. Af en toe leg ik mezelf ook even droog, dat houdt de boel lekker in balans. Zo deed ik ooit eens aan alcoholvrij in mei. Iedereen dacht toen trouwens meteen dat ik zwanger was, want wie haalt het in haar hoofd om de eerste zonnige maand van het jaar vrijwillig niet te drinken? Ik. De maand oktober leent zich ook uitstekend voor een algehele drooglegging, behalve dan dat ik de laatste dag altijd sjoemel vanwege mijn verjaardag. Levensjaren moet je per slot van rekening vieren met iets dat bubbelt. Niks mis dus met een alcoholvrije maand zo nu en dan, maar kies je alcoholvrije periode wel gewoon wijs.

Waarom zou je iets wat het leven net wat lekkerder maakt, een stukje gezelliger ook en soms zelfs relaxter precies níet doen in de maand dat je het zo hard nodig hebt? Ik snap die logica niet. Is het de groepsdruk? Want ik durf te beweren dat iedereen jaloers is op de persoon die wél een glaasje drinkt. Het is nu bijna de omgekeerde wereld. Waar ik normaal last van drinkdruk heb, voel ik me nu een zuipschuit als ik zeg dat ik níet aan Dry January doe. Al heb ik daar uitstekende redenen voor, want ik weet uit ervaring dat het de meest onaangename maand is om je te onthouden van een hartversterkertje. Ja, ook ik deed ’het’ ooit in januari, maar dat nooit meer.

In januari lijkt het überhaupt maar of er vier uur in een dag zitten. Ik zweer je dat er in deze weken zelfs dagen zijn dat ze buiten vergeten het licht aan te doen. Alsof ze boven zeggen: „Eens kijken of ze nu nog niet naar de fles grijpen.” Iedereen is simultaan chagrijnig en onuitstaanbaar. Is het niet omdat je weer moet werken na de kerstvakantie, dan wel doordat je vindt dat je van jezelf naar een sportschool moet om spieren te ontdekken. Met een beetje pech heb je jezelf een dieet aangesmeerd om de kerstkilo’s (of meer) te verjagen. De vakantie duurt nog minstens een half (!) jaar en dat betekent dat je nog 130 dagen op de werkvloer ronddoolt. Wat ik je wil zeggen is: als je één maand drank nodig hebt, dan is het wel in deze eindeloos durende januari. Waar je trouwens altijd vol goede moed aan begint, maar dat ben je op dag zeven sowieso alweer kwijt.

Wees in deze donkere dagen eens een beetje lief voor jezelf en probeer bijvoorbeeld medium dry. In mijn wereld betekent het dat ik op feesten en partijen mag drinken. Zo stond ik afgelopen zaterdag op een verjaardagsborrel, waar de feestvierders zelf nog een lekker sinasje soldaat maakten, want: Dry January. Ik toverde een wildcard uit mijn binnenzak voor mijn witte wijn en het was één groot feest. En dat in januari, mensen. Misschien dat we het fenomeen gewoon terug kunnen geven aan de Britten? Volgens mij is iedereen gebaat bij een Dry January-Brexit.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.