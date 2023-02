’Mijn zoon (14) is idolaat van vrouwenhater Andrew Tate’

Hoor je Andrew Tate spreken in één van zijn vele YouTube-video’s, is het net of je een reisje naar het Rijk der Fabelen hebt gemaakt. Een kleine greep uit zijn opvattingen: vrouwen behoren aan mannen toe, als vrouwen verkracht worden hebben ze daar zelf ook schuld aan en overspelige vrouwen mogen geslagen worden. Hard lachen en weer door met het leven, zou je zeggen, maar veel jongeren – vooral jongens – verslinden zijn video’s juist als zoete koek. Tate heeft een grote schare fans achter zich die zich geïnspireerd voelen door zijn levensloop, succes en wijsheden.

De voormalig kickbokser predikt namelijk ook veelvuldig over de sleutel tot succes en rijkdom: die heb je zelf in de hand, als je maar hard werkt en je een ’echte man’ toont – wat dat ook moge zijn. Wie geld heeft, kan die sleutel ook kopen: voor 50 dollar per maand krijg je van Tate cursussen waarmee je rijk en succesvol zal worden, zo wordt beloofd.

Eind december viel voorlopig het doek voor de 36-jarige Amerikaan. Hij werd samen met zijn broer gearresteerd op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Onlangs werd bekend dat de twee nog zeker tot eind februari vastzitten. Ze zouden in de loop der jaren meerdere vrouwen seksueel hebben uitgebuit, onder meer voor beeldmateriaal dat voor betalende online klanten te zien was.

Zijn gedachtegoed spreekt jongeren over de hele wereld aan, ook in Nederland. Onder hen is de zoon van VROUW-lezeres Roos. Zij stuurde een mail aan de redactie waarin ze haar zorgen uitte over het fanatisme waarmee haar zoon (14) Andrew Tate aanhangt: „Mijn zoon is gek van hem. Hij bekijkt al zijn filmpjes, heeft het met zijn vrienden nergens anders meer over en verdedigt zijn opvattingen aan de eettafel.”

„Ik walg ervan. Wat als mijn kind op dezelfde manier over vrouwen gaat spreken? Het gaat hem op dit moment nog vooral om zijn gezwets over geld en succes, maar ik vrees straks het ergste. Wat kan ik hiertegen doen? Die content is nu eenmaal vrij toegankelijk en ik kan het niet tegenhouden dat hij ernaar kijkt.”

Dat kan inderdaad niet en dat hoeft ook helemaal niet, stelt opvoedkundige Marina van der Wal. „Het hoort bij de puberteit dat kinderen spelen met ideeën en overtuigingen die anders zijn dan die waar ze mee opgevoed zijn. Daar schrik je als ouder waarschijnlijk van, maar het is goed om te bedenken dat ze het nodig hebben om zich af te zetten en een beetje tegen dingen aan te schoppen. Het is dus ook niet gek dat iemand als Tate, die enerzijds stoer en succesvol is en anderzijds lekker controversieel, aanlokkelijk is voor veel tieners.”

„Dat betekent niet dat je het er allemaal maar mee eens hoeft te zijn”, vervolgt Van der Wal. „Natuurlijk mag je actie ondernemen als je ineens de meest vrouwonvriendelijke uitspraken te horen krijgt als je rustig aan je bordje stamppot dacht te zitten. Maar hoewel je eerste neiging misschien is om er vol tegenin te gaan, is het veel handiger om vragen te stellen aan je zoon. Open je namelijk de aanval op zijn idool, dan open je de aanval op je kind.”

„Stel vragen als: wat maakt hem tot een held? Wat heeft hij in jouw ogen goed gedaan? Wat is de reden van zijn succes? En op het controversiele vlak: hoe zie jij zijn opmerkingen over vrouwen? Kijk jij dan ook op die manier naar mij? Bij die laatste vraag zal je jongens algauw zien schrikken. Want hoe lelijk ze soms ook tegen je kunnen doen, je blijft in hun ogen toch een soort heilige maagd Maria. Zo’n vraag kan dus heel confronterend zijn. Let erop dat je niet direct allerlei overwinningskreten gaat slaken zoals ’zie je wel’, maar gun je zoon de ruimte om na te denken.”

Je kunt de zaak dus ook juist als iets positiefs zien en Tate aangrijpen als ’kapstokje’ om het nou eens goed te hebben over de manier waarop jouw zoon naar vrouwen kijkt. Van der Wal: „Als je zoon het bijvoorbeeld regelmatig over ’dat vrouwtje’ heeft, geef jij aan dat er binnen de muren van jouw huis niet zo over vrouwen wordt gesproken. ’Dat vrouwtje’ is de buurvrouw, ’dat kutwijf van Engels’ is mevrouw De Wit en ’die lekkere wijven’ zijn mooie vrouwen.”

„Onderzoek uit Engeland heeft aangetoond dat het niet de vaders, maar juist de moeders zijn die van grote invloed zijn op de manier waarop hun zoons met vrouwen omgaan. Dat heeft alles te maken met de manier waarop wij zelf met ons laten omgaan. Als je het dus toestaat dat dat soort taalgebruik gebezigd wordt, geef je een signaal af. Het zijn niet de figuren zoals Tate die een doorslaggevende rol spelen bij het beeld dat jouw zoon en ook jouw dochter vormt van vrouwen. Jij bent het zelf en het draait allemaal om de vraag of je een vruchtbare bodem aanlegt voor vrouwonvriendelijk gedachtegoed, of dat je kind met de paplepel ingegoten krijgt respectvol met vrouwen om te gaan.”

Mocht je dit lezen en vrezen dat je op dat vlak in de loop der jaren wat steken hebt laten vallen, is het volgens Van der Wal nog niet te laat. „Verandering kan altijd, als je die koerswijziging maar duidelijk aankondigt. Maak duidelijk wat er in jouw huis wel en niet is toegestaan en voeg daad bij het woord. De grenzen die jij oplegt zijn essentieel. Studenten die het normaal vinden om ’hoeren, hoeren’ te schreeuwen vind ik veel enger dan puberjongens die Tate ineens als hun idool zien.”

