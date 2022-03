Daghoroscoop 23 maart - Laat je niet aftuigen, Leeuw

VANDAAG JARIG

Dit levensjaar belooft in financieel opzicht goed te worden, en 2023 zelfs nog beter. De planeet Pluto bemoeit zich al jaren met jouw welzijn, dat blijft hij ook dit jaar doen. Onder zijn invloed is jouw belangstelling voor spirituele zaken toegenomen en dat heeft je leven gelukkiger gemaakt.

RAM

Iemand die de laatste tijd weinig tijd voor je had, is nu bereid naar je te luisteren. Maak er dankbaar gebruik van. Een bankafschrift kan duidelijk maken dat je er minder rooskleurig voorstaat dan je dacht. Trek de broekriem aan.

STIER

Doe het subtiel, kort en zakelijk als je iemand moet corrigeren. Het tempo van een nieuwe relatie kan ineens versnellen; wees openhartig als het je te snel gaat. Op het werk kan iemand gebruikmaken van sterke ellebogen; zeg iets.

TWEELINGEN

Een ruzie kan ontaarden in een dreigement of juridische actie. Waakzaamheid is geboden. Het lijkt verstandig om tijdig een vredespijp op te steken. Maak excuses voor iets waar je niet trots op bent; doe dat voor je eigen gemoedsrust.

KREEFT

Dingen kunnen anders zijn dan je denkt. Je kunt over heldere feiten beschikken en ze toch verkeerd interpreteren. Trek niet te snel conclusies. Artiesten kunnen een doorbraak beleven als zij openstaan voor iets nieuws en plezier maken.

LEEUW

Er lijkt sprake van meer stress dan anders. Zorgelijke gedachten kunnen het gevolg zijn van een confrontatie met een leidinggever. Laat je niet aftuigen of overdonderen. Je kunt een bewonderaar hebben in een belangrijke positie.

MAAGD

Wilskracht kan nodig zijn om op gang te komen en bezig te blijven. Misschien heb je iets onder de leden of maak jij je over iets of iemand zorgen. Laat het aan anderen over een oplossing te zoeken voor een probleem dat je niet aangaat.

WEEGSCHAAL

Het kan een vermoeiende dag worden; probeer ruzie met een meerdere te vermijden. Een project dat naar jouw mening klaar was, blijkt nog een paar voetangels en klemmen te vertonen. Een fout komt op het laatste moment aan het licht.

SCHORPIOEN

Wees voorzichtig met koffie als het gisteravond laat is geworden en jouw maag niet je sterkste punt is. Een collega kan je laten barsten en je zult weinig gehoor vinden voor je klachten. Loop niet rond met wrok.

BOOGSCHUTTER

Je zult intuïtief kiezen voor een bemiddelende rol; waarschijnlijk omdat jij je niet op je gemak voelt in een gespannen situatie. Beter is echter om op de achtergrond te blijven. Zoek een nieuwe professionele opening.

STEENBOK

Je geduld kan op de proef worden gesteld als je graag met een nieuw project of nieuwe uitdaging wilt beginnen. De steun waarop je rekent kan momenteel ontbreken. Reageer jouw teleurstelling niet af op naasten of collega’s.

WATERMAN

Forensen kunnen met vertraging of omleidingen te maken krijgen. Binnen een relatie is het nemen van enig risico een voorwaarde, maar doe wel een beetje kalm aan. Gooi het roer om als originele gedachten een uitlaat zoeken.

VISSEN

Je kunt het gevoel hebben dat iemand iets voor je verborgen houdt, privé, op het werk, of allebei. Maak je niet te druk. Misschien is het wel in jouw voordeel. Versplinter je aandacht zo min mogelijk als jij je moeilijk concentreert.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!