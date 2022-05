Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Anne Minnee was tienermoeder: ’Ik voel soms de ogen in mijn rug branden’

„Als jonge moeder lig je onder een vergrootglas. Levi is geen moeilijk kind, maar ook hij ligt na een lange dag soms huilend op de vloer van de supermarkt.” Ⓒ Chantal Spieard

Tienermoeders krijgen als geen ander te maken met hardnekkige vooroordelen en ongevraagde meningen, waardoor ze al beginnen met een 2-0 achterstand. Anne Minnee (23) was 17 toen ze in verwachting was van haar zoontje Levi (5). Anne is single en werkzaam als Chemical Lab Technician. Ze verzet zich tegen het stigma.