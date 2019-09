Mogen kinderen zelf bepalen wat voor kleding ze op school aantrekken?

De jongen (17) protesteerde tegen het feit dat jongens geen korte broek mogen dragen, Overigens moeten meisjes op het Calvijn College in een rok of jurk tot op de knie naar school. De leerling was het zat om met tropische temperaturen een lange broek naar school te dragen en schakelde de hulp in van het NPO3-programma #BOOS van Tim Hofman.

De school heeft de tiener nu voor een dilemma gesteld: óf hij biedt zijn excuses aan óf hij zoekt een andere school. Overigens is het Calvijn College niet de enige school die vanuit een geloofsovertuiging kledingeisen stelt. Zo moeten meisjes op de islamitische basisschool As-Siddieq in Amsterdam vanaf groep 5 verplicht een hoofddoek dragen en hun volledige lichaam bedekken.

