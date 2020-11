Moet er een landelijk vuurwerkverbod komen?

Belasten zorgpersoneel

Nu de ziekenhuizen steeds voller raken met coronapatiënten en hulpdiensten meer en meer worden ingezet, vindt de Tweede Kamer (GL en PvdD) dat het zorgpersoneel niet nog meer belast moet worden met vuurwerkslachtoffers. Jesse Klaver zegt daarover op de website van zijn partij GL: „We moeten slachtoffers altijd voorkomen, maar door corona kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om de hulpdiensten op te zadelen met honderden vuurwerkslachtoffers.”

Ook is er nog de kwestie dat, als mensen gaan drinken en vuurwerk afsteken op oudejaarsavond, ze te dicht bij elkaar komen en hierdoor de huidige coronamaatregelen niet in acht kunnen nemen. Het vuurwerkverbod bestaat zowel uit een verbod op de inkoop als het afsteken van vuurwerk.

Praat mee

Moet vuurwerk worden verboden vanaf 2020? Lokt het alleen maar problemen en nog meer belasting van het zorgpersoneel uit? Of moeten we dit nare jaar even van ons afschudden met - letterlijk - een knaller? Praat mee op onze Facebook-pagina!