Zó vaak doen we het gemiddeld!

Want hoe vaak doen we hét?

54% van de vrouwen die meededen aan onze enquête op VROUW.nl wil het liefst 1 tot 3 keer per week seks. 20% doet het liever 4 tot 6 keer per week en 16% zou het graag iedere dag doen. Dit staat in schril contrast met wat vaak wordt beweerd. Dat vrouwen altijd maar ’de boot afhouden’, kan dus naar het rijk der fabelen worden verwezen. Of is deze uitslag vertekend omdat de niet-liefhebbers ook geen zin hebben in een seks-enquête?

Zo ziet het er in de gemiddelde Nederlandse bedstee uit:

19% doet het 1x per week

20% doet het 2x per week

12% doet het 3x per week

6% doet het 4x per week

7% doet het 5x per week

19% doet het 1-2x per maand

17% doet het minder dan 1x per maand

Zo’n 10% houdt helemaal niet van seks. Zij vonden het ooit wel fijn, maar op dit moment voelt het als een moetje. Jammer, want een fijne relatie wordt voor veel vrouwen nóg fijner als het op het intieme vlak ook lekker loopt. Gelukkig is 41% wel erg blij met haar seksuele relatie en 39% antwoordt simpelweg dat ze niet zonder seks zou kunnen. Mét of zonder partner.

Het aantal vrouwen dat al seks met een ander had toen ze tussen de 12 en 14 jaar was, is niet zo groot. Slechts 7% was er zo vroeg bij. 27% was tussen de 14 en 16 jaar, 35% tussen de 16 en 18, en 23% tussen de 18 en 21. De resterende 8% deed het pas na haar 21e verjaardag met een ander.

Meer sekscijfers

