Zo houd je je kind weg bij de tablet

Benoem je kind tot restaurantmanager

Geef je kind een gewichtige taak die hij/zij wel serieus móet nemen. Doop jullie huishouden om tot restaurant en spreek bijvoorbeeld één avond per week af waarop jouw kind de keuken mag overnemen. En denk maar niet dat hij/zij daar met dat ene avondje vanaf is, want aan een goed diner gaat veel voorbereiding vooraf. Uren waarin echt even geen tijd is voor YouTube en TikTok…

Beloof een pyjamadag, maar dan wel…

als het een ’offline’ pyjamafeestje wordt. Alles kan, alles mag, mits de tablet en telefoon de hele dag in de kast blijven. Een win-win-situatie voor het hele gezin: samen spelletjes spelen, snacks in bed, op de bank of in een zelfgebouwd kussenfort in de woonkamer… Knus!

Vraag je kind wat hij/zij anders wil in huis

Laat je kind nadenken over de inrichting van het huis en/of de tuin. Vervolgens mag hij/zij drie dingen benoemen die anders of zelfs weg moeten. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg, zodat die kostbare vaas van je overgrootoma niet zonder pardon bij de kringloop belandt. Door de mening van je kind op waarde te schatten en hem/haar ook uit te dagen om met waardevolle input te komen, bereik je niet alleen je ’offline’ doel, maar werk je ook nog eens aan het zelfvertrouwen van je kind.

Organiseer een bonte avond

Trek de verkleedkist open, warm de stembanden op, oefen je acteerkunsten en organiseer met het hele gezin een bonte avond. Laat iedereen zich uitsloven voor de rest van het gezin en daag je kind daarbij dus ook uit om zich zonder digitale middelen voor te bereiden en een beroep te doen op zijn/haar eigen creatieve brein.

Breng het ’ouderwetse’ papier terug

Stel voor om bijvoorbeeld een (corona)dagboek bij te houden waarin je kind zijn/haar gedachten en ervaringen neerpent. Voor de fantasierijke kinderen is het ook een idee om verhalen te gaan schrijven; wellicht woont in jouw huis wel de volgende Connie Palmen of Harry Mulisch? Het enige dat ze nodig hebben, is een bemoedigend duwtje in hun rug. Aan jou deze schone taak!