Peuter (2) scheert eigen coronakapsel

Moeder Sian Coombs stond op het punt de honden van het gezin een trimbeurt te geven, waardoor het apparaat binnen handbereik van Sariah lag. In één strakke lijn haalde de peuter het apparaat door haar blonde lokken, met als resultaat een grote kale plek.

„Mijn eerste reactie was niet heel positief, maar ik zag de grote glimlach op haar gezicht verdwijnen toen ze mijn boze blik zag, waarna ik mijzelf heb herpakt”, zegt de moeder tegen Metro UK. Toen de moeder het nieuwe kapsel aan haar dochter liet zien, schoot de peuter in de lach. Ook vader Paul, die op het moment van de scheerincident niet thuis was, zag er al snel de humor van in.

De ouders zijn niet van plan om de rest van het haar van hun dochter af te scheren. Ze gaan aan de slag met haargroei-supplementen en wat nieuwe accessoires.