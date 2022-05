’Zoveel mensen met een eetprobleem en Kim promoot schaamteloos een crashdieet’

Tenzij je de afgelopen paar dagen onder een steen hebt geleefd, heb je vast meegekregen wat Kim Kardashian droeg naar het jaarlijkse Met Gala in New York. Ze verscheen op de rode loper in de jurk die Marilyn Monroe droeg toen ze een uitdagende versie van Happy Birthday (Mr President) ten gehore bracht op het verjaardagsfeestje van president John F. Kennedy. Of die jurk überhaupt uit een museum gehaald had moeten worden is ook een goede vraag, maar ik viel vooral over wat Kim Kardashian te melden had over haar outfit. En dan specifiek over wat ze moest doen (en laten) om erin te passen.

Zweetpak

Kim viel in drie weken meer dan zeven kilo af door twee keer per dag een zweetpak te dragen, als een malle te sporten en alle suikers en koolhydraten uit haar menu te schrappen. En dat alles om in een jurk te passen die een halve eeuw eerder werd ontworpen voor een vrouw met een heel andere maat en lichaamsvorm. Een júrk. En misschien nog wel de grootste grap: ze heeft ‘m maar heel eventjes aan gehad. Eenmaal binnen ruilde ze het museumstuk in voor een replica die haar wel paste - want ondanks de afgevallen kilo’s, paste de jurk niet over haar billen.

Crashdieet promoten

Miljoenen mensen kampen met eetproblemen en een negatief zelfbeeld en dan is er Kim Kardashian die ongegeneerd een crashdieet promoot waarvan we inmiddels toch allemaal wel weten dat het volgen daarvan slecht is voor je lichaam. En natuurlijk zag ze er prachtig uit, daar gaat het mij niet om. Maar als ze het goede voorbeeld wil geven - en die taak heeft ze met zo’n following - dan had ze direct de replica aangetrokken en voor de camera uitgelegd dat de echte jurk niet paste en ze niet van plan was een aanslag te plegen op haar lichaam voor een paar minuutjes op de loper. Dát zou een mooie ode zijn geweest aan Marilyn, die zelf worstelde met een laag zelfbeeld.

Laten we stoppen met het verafgoden van dit soort types die om niets anders geven dan hun uiterlijk en credits geven aan degenen die onze aandacht wél verdienen. Vrouwen die zich inzetten voor andere mensen, zich hard maken voor een betere wereld of ergens écht heel goed in zijn. Geeft Kims kaartje volgend jaar maar aan een van hen.