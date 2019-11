In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Karin (53). Ze ontmoette acht jaar geleden via een datingsite een man, die een seksverslaving bleek te hebben. „Aanvankelijk dacht ik dat hij alleen maar een hoog libido had en dat hij gewoon smoorverliefd op me was. Maar zijn hang naar seks werd al snel problematisch.”