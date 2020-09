Ramona (37): Ik ben 65 kilo afgevallen

Voel jij je leeftijd?

„In het afgelopen jaar ben ik 65 kilo afgevallen en omdat ik al die kilo’s niet meer hoef mee te tillen, voel ik mij een stuk jonger. Het omslagpunt kwam toen ik met mijn zoontje op het strand liep en ineens een stekende pijn in mijn borstkas kreeg. Dat kon niet gezond zijn. Terwijl ik naar mijn zoontje keek, wist ik dat er iets moest gaan veranderen.”

„Ik begon met het aanpassen van mijn voeding; zo schrapte ik geraffineerde koolhydraten en suiker. Daarbij ben krachttraining gaan doen en zorgde ik ervoor dat ik per nacht acht sliep. Mijn inspiratie haalde ik van het platform Oersterk, maar ik heb het vooral op eigen kracht gedaan. Op mijn zwaarste punt woog ik 150 kilo, nu weeg ik 85 kilo. Met mijn lengte van 1.81 meter, vind ik dat een prima gewicht.”

Heb jij een beautygeheim?

„Voldoende nachtrust! Als je niet goed hebt geslapen, maak je uit gemak vaak sneller ongezonde keuzes. Het kost - zeker in het begin - energie om bewust te leven en gezonde keuzes te maken. Als ik laat op de avond trek krijg, ga ik naar bed toe. Ik ben er namelijk achter gekomen dat ik negen van de tien keer gewoon moe ben als ik trek krijg. Verder doe ik aan ’bulkdrinken’ en intermittent fasting. Dit betekent dat ik vaste drinkmomenten heb en van de 24 uur die een dag telt mijzelf een tijdslot van acht uur geef om te eten.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nu wel, maar toen ik dikker was, werd ik vaak vijf jaar ouder geschat. Als ik nu foto’s van vroeger bekijk, zie ik dat ik er ongezond en moe uitzag. Ik sleepte ook heel wat kilo’s mee, dus dat was niet zo gek.”

Ramona voor ze begon met afvallen Ⓒ Eigen foto

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn halflange, dikke bos haar. Er zit een mooie slag in en als ik het föhn krijg ik mooie krullen. Ik was het twee keer per week en doe er daarna een beetje wax in. Als ik merk dat het vet wordt, doe ik mijn haar eerst nog een dag in een staart en was het de volgende dag.”

Waarmee ben je minder blij?

„De overtollige huid op mijn bovenbenen en buik. Het zit me (nog) niet dusdanig in de weg dat ik een operatie overweeg; het schuurt bijvoorbeeld niet, wat je weleens op tv ziet bij mensen die veel zijn afgevallen. Maar goed, ik weet ook dat ik van ver ben gekomen en ben er heel trots op dat ik zoveel ben afgevallen. Het loshangend vel neem ik dan ook voor lief.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn doorzettingsvermogen. Het afvallen is niet het moeilijkste; ik zag de kilo’s als sneeuw voor de zon verdwijnen waardoor ik gemotiveerd bleef. Op je streefgewicht blíjven is ingewikkelder. Ik ben gewend geraakt aan mijn nieuwe leefstijl en dat maakt het makkelijker. Natuurlijk heb ik soms ook nog ’zwakkere’ momenten, maar gelukkig heb ik een goede balans weten te vinden. Tijdens het afvallen vond ik complimentjes krijgen altijd heel fijn, die gaven mij nu eenmaal een goed gevoel. Nu ik lekker in mijn vel zit, maakt het me niet zoveel meer uit wat mensen van me vinden. Dat is overigens ook een heerlijk gevoel.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Grotendeels wel, maar ik heb altijd doelen voor ogen. Ik heb het gevoel dat ik de sleutel heb gevonden om van obesitas af te komen en te blijven. Nu zou ik dolgraag anderen hierbij willen helpen.”

Wat houdt je jong?

„Onze zoon van 4 jaar! Ik vind het heerlijk om met hem mee te rennen en wedstrijdjes met hem te doen. Een jaar geleden schoot ik altijd in de stress als hij er vandoor schoot op zijn loopfiets. Ik kon hem namelijk niet bijhouden met de conditie van toen. Die zorgen heb ik gelukkig niet meer.”

Heb je een levensles?

„Stap uit je comfortzone! Zelf ben ik uit mijn comfortzone gestapt toen ik merkte dat mijn manier van afvallen effectief was. Ik ben toen namelijk mijn strijd tegen de kilo’s gaan vastleggen en gaan delen op Instagram. Het heeft me ontzettend gestimuleerd om door te gaan met afvallen. Verder raad ik iedereen aan om je grootste droom na te jagen. Want niet geschoten is altijd mis.”

