De schoolvakantie is begonnen in midden-Nederland! In de VROUW-podcast Zo Doet Zij Dat gaat het daarom uitgebreid over bbq’en, beach body’s en vakantieliefdes. Alles om de zomer in de bol te krijgen! Marieke ‘t Hart had haar vakantieliefde beter niet kunnen opzoeken, Sabine Leenhouts is ook in de winter zomerklaar, luchtvaartjournalist Yteke de Jong geeft een update over de chaos op Schiphol en bbq-koning Jord Althuizen heeft tips die voor iedereen welkom zijn.

De podcast Zo Doet Zij Dat is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

