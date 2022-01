’Dat constante kritiek op elkaar hebben, ik walg ervan’

Vlak na elkaar verschenen er twee artikelen op VROUW en Telegraaf.nl: één over het gevaar van een Brazilian Butt Lift en één in onze rubriek ‘Mooi op elke leeftijd’. In het eerste artikel vertelde Lena over haar Brazilian Butt Lift en de gevaren daarvan. Dit naar aanleiding van de Nederlandse vrouw die overleed in Turkije, na het ondergaan van zo’n zelfde behandeling. Een logische reactie op zo’n artikel zou zijn: ‘Jeetje, wat heftig. Sterkte voor de familie.’ In plaats daarvan regende het beschuldigingen. Aan het adres van Lena, maar ook aan dat van de overleden vrouw. Dat ze het niet had overleefd, was ‘haar eigen schuld’. Dan had ze maar tevreden moeten zijn met wat ze had.

Nooit goed

In het tweede artikel vertelde Ingrid (56) dat ze vaak jonger wordt geschat. Ze vindt zichzelf niet uitzonderlijk knap, maar is wel tevreden. Ze heeft het gevoel dat mannen vaak niet verder kijken dan haar uiterlijk en baalt daarvan. Een logische reactie op een dergelijk artikel zou zijn: ‘You go, Ingrid! Die mannen weten niet wat ze missen.’ Of iets in die richting. Maar nee, ook hier was het gebrek aan logische reacties stuitend. Ingrid had kapsones, zeggen dat je blij bent met hoe je eruit ziet is arrogant en de hond die op haar schoot zit op de foto bij het artikel, zou er nog beter uitzien dan zij.

Volgen jullie het nog? Want ik snap er werkelijk geen hol meer van. Verander je iets aan jezelf, moet je niet zo zeiken en tevreden zijn. Maar ben je tevreden, dan moet je dat vooral niet hardop uitspreken en ben je arrogant als je dat wel doet. Conclusie: het is nooit goed! En dat geldt niet alleen voor de twee voorbeelden die ik zojuist gaf. Willen afvallen lijkt taboe te zijn geworden, als je tevreden bent met je dikke lijf promoot je obesitas en zou je juist graag iets aankomen, dan moet je niet zo klagen en tevreden zijn met je slanke lijf, want ‘daar zouden een hoop vrouwen een moord voor doen’.

Samen onoverwinnelijk

We lijken er een sport van te hebben gemaakt om elkaar af te zeiken onder het mom van: ‘dit is mijn mening en Nederland is een vrij land en dus mag ik die mening delen’. En dus krijgen moeders die fulltime werken te horen dat ze niet genoeg aandacht hebben voor kun kinderen en thuisblijfmoeders het verwijt dat ze niet genoeg bijdragen aan de samenleving en lui zijn. Meiden die jong moeder worden zijn onverantwoordelijk, omdat ze ‘er nog niet klaar voor zijn’, vrouwen die laat moeder worden egoïstisch, omdat ‘een kind niets heeft aan een oude moeder’. Afijn ik denk dat mijn punt duidelijk is.

Als je je weet te gedragen, mag je deze hele column direct weer vergeten. Maar als je bij de groep hoort die continu iets negatiefs te zeggen heeft over hoe iemand omgaat met haar lijf, haar relatie, haar kinderen, haar baan… háár leven. Nou ja, lees de zin hiervoor dan nog eens een paar keer door en leg daarbij de nadruk op het woordje ‘haar’. Iedereen heeft zo haar moeilijkheden, problemen en dilemma’s. Laten we elkaar daarin ondersteunen in plaats van elkaar met de grond gelijk te maken. Als je ziet wat we in ons eentje aankunnen en bereiken, zijn we samen al helemaal onoverwinnelijk.”