10 tips tegen hart- en vaatziekten

1. Risicofactoren

Het eerste wat je volgens Wittekoek moet doen, is kijken naar jouw risicofactoren. Hieronder vallen een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en diabetes. Roken is de grootste risicofactor voor vrouwen met een hartinfarct onder de vijftig jaar.

2. Meten is weten

Het is geen overbodige luxe om minstens jaarlijks zelf jouw risicofactoren te meten. Dit kun je doen door je BMI te berekenen en je bloeddruk op te meten met een manchet. Het cholesterolgehalte kun je controleren met teststrips die je online of bij je huisarts kan bestellen. Als bijvoorbeeld je BMI te hoog is, kun je (intensiever) gaan sporten en gezond(er) gaan eten. Zo blijf je weg uit de spreekkamer van de cardioloog.

3. Hartgezondheid

Ken je getallen. Als je overgewicht hebt, is de kans dat je hart- en vaatziekten ontwikkelt ook groter. Het is belangrijk dat je BMI onder de 25 blijft en je buikomvang onder de 88 centimeter. Ook je bloeddruk en cholesterolgehalte zeggen iets over hartgezondheid. Als deze te hoog zijn is dat geen goed teken. Je bloeddruk hoort tussen de 80 en 120 te zijn.

4. BMI

Bij een hoge bloeddruk moet je extra letten op je gewicht, je alcoholgebruik en je zoutinname (niet meer dan 4 gram per dag). Als er een probleem is met je cholesterolwaarde, luidt het advies: vezelrijker eten. Dus bijvoorbeeld meer groentes en fruit en lijnzaad door de yoghurt.

Bekijk ook: Gezond eten De 22 meest gezonde groentes op een rij

5. Mediterrane dieet

Volgens Wittekoek is het mediterrane dieet op de lange termijn het beste voor de hartgezondheid, omdat het dieet veel gezonde voedingsstoffen bevat dankzij noten, bonen, vis, en olijfolie.

6. Nachtrust

8 uur slaap per nacht geeft je lichaam de kans om zich op te laden én houdt de vitale organen, en daarmee dus ook het hart, fit.

Bekijk ook: 10 tips voor een betere nachtrust

7. Bewegen

Bewegen om je hart en bloedvaten gezond te houden, betekent minimaal 30 minuten op een dag bewegen. Dus door te sporten, wandelen of fietsen.

8. Intensief s porten

Probeer om drie keer in de week intensief te sporten, dus een sport waarbij je hartslag ver boven de 100 slagen per minuut komt. Want dan pas bouw je een goede conditie op en train je het hart.

9. Ontspanning

Als je gestrest bent, wordt ook je bloeddruk hoger. En een hogere bloeddruk vergroot ook de kans op hart- en vaatziekten. Probeer deze omlaag te krijgen door iets te doen waarvan je ontspannen wordt. Bijvoorbeeld yoga, ademhalingstechnieken of mindfulness.

10. Lachen

Veel lachen! Lachen is gezond en goed voor je hart!