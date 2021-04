’Ik moet er niet aan denken om de hele dag te moeten poetsen’

„Het toeval wil dat mijn partner Niek en ik precies hetzelfde werk doen. We zijn beiden buschauffeur in het openbaar vervoer in de provincies Drenthe en Groningen. Ook werken we hetzelfde aantal uren: 32 in de week. Dit is het standaard aantal uren dat je in het tweede jaar van je bbl-opleiding krijgt. Ik vind 32 uur in de week werken ook genoeg, zo heb ik nog tijd voor mijn hobby en voor mijn zoon.

In principe verdienen we dus hetzelfde en brengen we samen geld in het laatje. Door de onregelmatigheidstoeslag verdient de een de ene maand net wat meer dan de ander.

Eigen rekening

Doordat we evenveel verdienen, delen we onze gezamenlijke kosten. We hebben ieder een eigen rekening, maar iedere maand storten we beiden hetzelfde bedrag op de gezamenlijke rekening. Hiervan betalen we de huur, de vaste lasten als stroom en internet, en de boodschappen. De rest van onze inkomsten houden we zelf.

Dit bedrag kunnen we uitgeven aan wat we willen. Ik ben blogger en heb een Instagram-account over make-up, waar ik gemiddeld vier à vijf uur per week mee bezig ben. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby waardoor ik bijvoorbeeld mijn geld uitgeef aan make-up, terwijl Niek zijn geld uitgeeft aan zijn hobby’s. Daarnaast kunnen we door de eigen rekening ook cadeaus en verrassingen voor elkaar regelen zonder dat de ander de rekening ervan ziet.

Financieel onafhankelijk

We sparen zowel ieder voor zich als voor ons samen. Zo storten we geld op de gezamenlijke spaarrekening omdat we aan het sparen zijn voor een koophuis. Ik heb ook een eigen spaarrekening, want dat voelt voor mij veilig.

Ik vind het heel fijn dat we het zo geregeld hebben. Doordat ik alleen met mijn moeder ben opgegroeid, was het niet altijd makkelijk voor ons. Ik moest al vroeg mijn eigen boontjes doppen en omdat dit mij toen ook al is gelukt wil ik altijd voor mezelf kunnen zorgen. Ik ben er daarom erg van bewust dat ik financieel onafhankelijk wil zijn van een man.

Niek en ik sparen niet evenveel, dus door een persoonlijke spaarrekening heb ik het gevoel dat ik de controle behoud over mijn eigen geld. Ik kan zelf invullen waar mijn geld naartoe gaat en ik sta geruster in het leven als ik wat op mijn spaarrekening heb.

Huishouden

Ook in het huishouden zijn de taken evenredig verdeeld. Doordat we beiden onregelmatig werken, is het vaak zo dat de een thuis is wanneer de ander werkt. En als jij thuis bent, zijn de klusjes ook voor jou. We maken hierdoor allebei schoon en doen beiden de was. Wel kookt mijn partner vaker dan ik, want hij kan dat simpelweg veel beter dan ik. Als hij kookt, houd ik me bezig met onze zoon. Ook klust hij vaker in het huis dan ik. Hij vindt dat leuk om te doen en hij haalt er plezier uit.

Zorg voor kinderen

De zorg voor onze zoon is verder gelijk verdeeld. We proberen het zo te regelen dat er (bijna) altijd iemand bij hem thuis is. Als we beiden moeten werken gaat hij of naar oma, of naar de opvang. Ik vind het heel fijn dat we zoveel tijd met hem kunnen doorbrengen, maar af en toe naar de opvang is ook goed voor zijn sociale ontwikkeling.

Gelijke verdeling

Ik vind het belangrijk dat de huishoudelijke lasten evenredig zijn verdeeld. Ik zeg altijd: als je samen bent, moet je ook samen doen. Hier hebben wij niet eens afspraken over gemaakt, het loopt bij ons automatisch goed.

Ik denk dat een gelijke verdeling ook goed is voor je relatie. Ieder zijn ding, maar ik moet er niet aan denken om een fulltime huismoeder te zijn en de hele dag te moeten poetsen. Daarnaast moet je ook gewoon tijd voor jezelf inplannen. Als ik bezig ga met mijn make-up, kijkt Niek een serie. Dat dat kan, vind ik heel belangrijk.’’

