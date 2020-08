Daghoroscoop 24 augustus

VANDAAG JARIG

Qua carrière hebt u weinig te vrezen – integendeel, de kosmos voorziet succes, waardering en een loonsverhoging. Uw gezondheid blijft goed dit jaar, al is het begin een tikkeltje beter dan de laatste maanden. U zult energiek zijn en kunt dingen tot stand brengen die u onmogelijk waande.

RAM

Een geestige opmerking kan de aandacht trekken van een potentiële geliefde. Uw zult makkelijk een afspraak kunnen maken; luister liever naar uw hart dan naar uw verstand. Hulpvaardigheid op het werk zal royaal worden beloond.

STIER

Geef uw carrière een wending; voer gesprekken. U bent toe aan promotie of totaal ander werk. Ga er niet van uit dat u meteen krijgt wat u wilt hebben; zie elke ervaring als een levensles. Relaties verbeteren als u duidelijker communiceert.

TWEELINGEN

U kunt op een dag als deze het gevoel hebben dat er niets mis kan gaan. Dat brengt het gevaar met zich mee dat u te veel probeert. Houd de grote lijn in het oog. Een onaantrekkelijke invitatie kan iets bijzonders inluiden.

KREEFT

Een geluksdag; uw huis blijkt in prijs gestegen, uw aandelen doen het goed of iets wat u bezit is meer waard dan u dacht. Een prima dag om te shoppen; u kunt leuke koopjes vinden. Nodig vanavond wat vrienden thuis uit.

LEEUW

Een geoefende geest helpt u door moeilijke periodes heen. U zult elke test doorstaan als u over een veelzijdige collectie wetenswaardigheden beschikt. Verbaal bent u sterk en in debatten zult u excelleren. Gebruik humor om anderen af te troeven.

MAAGD

Het leven blijft verrassen met grappige momenten. Vrouwe Fortuna heeft het goed met u voor dus koop wat loten in een loterij. Ook sporten kan winst opleveren, maar wees bedacht op een dubbelzinnige verrassing thuis.

WEEGSCHAAL

Profiteer van uw sociale netwerk; u kunt een belangrijk iemand leren kennen. Er is geld te verdienen met artistiek werk en met gevoel voor humor trekt u anderen over de streep. Geluk is met u. Wees royaal als u geld geeft.

SCHORPIOEN

U kunt wakker zijn geworden met een lach op het gezicht. Iets wat u in het verleden hebt gedaan is niet vergeten. In de wandelgangen kan uw naam rond zoemen voor een belangrijke post. Nieuwe verantwoordelijkheden zijn lucratief.

BOOGSCHUTTER

U bent in staat onzelfzuchtig liefde te geven omdat u emotioneel en gevoelig bent. Er kan een geheime affaire opbloeien die u creatief inspireert en veel van uw verlangens in vervulling kan doen gaan. Kom vrienden tegemoet.

STEENBOK

Vraag geen beleggingsadviezen aan vrienden; vertrouw op eigen intuïtie. Doe uw voordeel met de financiële kansen die professioneel worden geboden en leg daarmee de basis voor uw toekomst. Bezoek vanavond een lezing.

WATERMAN

De werkweek lijkt positief te beginnen en uw humor zal daar zeker aan bijdragen. U kunt een problematische situatie redden met uw ervaring en snelle grappen. Geluk is uw metgezel; u hebt toevallig alle antwoorden paraat.

VISSEN

U kunt verliefd worden op iemand op het werk en u kunt profiteren van het succes van iemand die u bewondert. U zou wel eens beroemd kunnen worden als u zich blijft inspannen uw kennis te verbreden. Uw idealisme is waardevol.