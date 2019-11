Wat als je getuige bent van kindermishandeling?

Een belangrijke reden waarom er zo’n gat gaapt tussen het aantal meldingen en het werkelijke aantal is volgens Veilig Thuis de angst van mensen om zich te melden bij een instantie. Mensen zien waarschijnlijk wel dat het ergens niet goed gaat en trekken zich dat ook wel aan, maar durven die laatste stap niet te zetten.

Aanspreken

Lenneke Alink is hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ze is ook lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. We vroegen haar wat je moet doen als je in de tram of supermarkt ziet dat er iets gebeurt met een kind waarvan je onderbuikgevoel zegt: ’Dit klopt niet’.

„Het liefst hebben we dat mensen elkaar aanspreken als de situatie dat toelaat. Op een niet beschuldigende manier zeggen: ’Lukt het wel?’, ’Kan ik helpen?’, of ’Ik snap dat het moeilijk is’. Ik heb het zelf ook weleens meegemaakt dat ik iets zag gebeuren in de menigte. Maar het lastige is dat er geen pasklaar antwoord op is. Het ligt echt aan de situatie.”

„Mensen zijn vaak geneigd de andere kant op te kijken of denken: ’Ik bemoei me er niet mee’, ook als het iemand in de klas van je kind of een buurkind betreft. In dat geval zou ik altijd willen adviseren Veilig Thuis te bellen.”

Anoniem

„De angst om te bellen is vaak aanwezig, maar hoeft er niet te zijn. Veilig Thuis heeft ook een adviesfunctie. Je hoeft niet direct te zeggen om wie het gaat, je kunt ook anoniem advies inwinnen. Zij zijn er om mee te denken. Ze kunnen de ernst inschatten en staan heus niet zomaar de volgende dag op de stoep om het kind uit huis te halen.”

„Toch kun je je zorg even bespreken. De telefoon oppakken kan altijd een eerste stap zijn. Ook als je geweld in een openbare ruimte hebt gezien en je je daarover zorgen maakt. We moeten daar bewustzijn op creëren. Als je iets kunt doen, moet je de verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.”

Spanning

„Als je besluit ter plekke in te grijpen, zorg dan dat je met begrip voor de situatie contact legt met de volwassene. Probeer zo de spanning te doorbreken. Zonder veroordelende of normerende houding.”

„Spreek in de ’ik’ vorm: ’Kan ik u ergens mee helpen?’ Hiermee geef je te kennen dat degene die slaat of schreeuwt, gezien wordt en heb je eerder kans op een gesprek. Wordt hierop niet gereageerd, probeer dan het volgende: ’Ik zie dat uw zoon of dochter niet luistert en dat u hem dan slaat.’ Geef aan wat het met je doet: ’Ik schrik ervan wanneer ik zie dat een kind wordt geslagen.’”

Oplossen

„Vraag om een reactie: ’Kunt u zich dat voorstellen? Wat denkt u hiermee op te lossen?’ Wanneer de situatie te onveilig is voor jezelf, bel dan direct de politie, beschrijf de situatie en geef een signalement. Heb je hulp nodig hierbij, dan kun je altijd vrijblijvend bellen met Veilig Thuis om om advies te vragen.”

Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000 (gratis 24/7).

