Eveline: ’Ik ben met de verkeerde, dacht ik toen ik Marcel zag’

Premium Verhalen achter het nieuws

’Na de kraamweek moeten vrouwen het zelf maar uitzoeken, bizar’

Al sinds de jaren 90 is opvoedingsnaslagwerk Oei, ik groei! een begrip. Bijna dertig jaar later heeft Xaviera Plooij (44) de bestseller van haar ouders uitgebouwd tot een wereldmerk, waarvan deze week de nieuwste ’baby’ wordt gelanceerd. Oei, ik groei! – Back to You, dat Xaviera samenstelde met pers...